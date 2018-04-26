Что меняют в картине удара по Сирии обломки Tomahawk
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Министерство обороны России продемонстрировало в среду на брифинге заместителя начальника Генштаба Сергея Рудского обломки крылатых ракет Tomahawk (США) и SCALP (Франция/Великобритания), которыми, по заявлению российских военных, 14 апреля был нанесен удар по Сирии. США заявили после удара, что все 105 ракет попали в цель, точнее, три цели, наиболее крупной из которых был научно-исследовательский центр «Барза», куда попало целых 76 ракет. По словам же генерала Рудского, раскопки на месте позволяют говорить о попадании в центр не более 13 ракет. Во вторую цель – заявленный западными странами как хранилище химического оружия объект «Хим-Шиншар», – по сообщению Пентагона, попало 29 ракет: 22 в наземные постройки и семь в подземное хранилище. По мнению российских военных, проиллюстрировавших свое заявление космическими снимками и фотографиями с земли, в наземные цели попало семь, а в подземные – две ракеты.
В целом российская оценка количества сбитых сирийской ПВО ракет не сильно изменилась. Сразу после удара (еще до обнародования первого сообщения Пентагона), 14 апреля, Минобороны заявляло о 76 сбитых ракетах, а 18 апреля – о 66, в том числе 46 в районе Дамаска и 20 в районе Хомса. Кроме того, подсчет ракет согласно прозвучавшим в среду заявлениям позволяет российским военным сделать вывод, что не менее 10 ракет упали из-за технических неполадок. Во время брифинга было показано фото неразорвавшейся боевой части одной из таких ракет, Tomahawk, доставленной в Россию.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}