Политика

Новости

Песков назвал паранойей сообщения о слежке России за перебежчиками в США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня назвал проявлениями паранойи сообщения американских СМИ о слежке со стороны российских дипломатов за эмигрантами и перебежчиками.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что среди 60 российских дипломатов, которых США выслали в связи с «делом Скрипалей», были те, кто следил за бывшими гражданами России. «Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями. Ни то ни другие сделано не было», – сказал Песков.

Он считает, что подобные заявления выглядят «по-прежнему как первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег».

О том, что россияне, якобы шпионившие за бывшими гражданами России в США, были среди высланных в марте дипломатов, сообщило агентство CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом. По этой информации, по меньшей мере в одном случае «русские, подозреваемые в шпионаже», вышли на перебежчика, сменившего личность по программе защиты свидетелей ЦРУ. «Этот эпизод, а также другие разведданные вызвали обеспокоенность тем, что русские нацелились на российских эмигрантов, которых Кремль считает предателями и врагами», – пишет CNN. Комментировать это сообщение отказалось и ЦРУ, и Белый дом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ