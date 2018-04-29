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Американские СМИ рассказали об «устрашающей» российской подлодке

Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором рассказал о российском Военно-морском флоте. Авторы статьи назвали российский флот «крепким орешком». По данным издания, на вооружении ВМФ России сейчас находятся 72 подводные лодки, то есть на одну больше, чем у США. Среди них атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.

Одну из подводных лодок издание охарактеризовало как «устрашающую». Речь идет об аппарате Б-90 «Саров». По мнению авторов статьи, подлодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

«»Статус-6» может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков», – говорится в статье.

Кроме того, журнал особо отметил две плавучие базы для доставки глубоководных субмарин на базе корпусов Delta III и Delta IV (в российской классификации – проекты 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин»), а также три корабля проекта «Кашалот», две атомные автономные глубоководные станции «Нельма» и атомную глубоководную подлодку «Лошарик».

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Например, о беспилотных подводных аппаратах, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность с огромной скоростью.

Новое оружие, которое показал Путин