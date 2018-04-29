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Политика
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Американские СМИ рассказали об «устрашающей» российской подлодке

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Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором рассказал о российском Военно-морском флоте. Авторы статьи назвали российский флот «крепким орешком». По данным издания, на вооружении ВМФ России сейчас находятся 72 подводные лодки, то есть на одну больше, чем у США. Среди них атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.

Одну из подводных лодок издание охарактеризовало как «устрашающую». Речь идет об аппарате Б-90 «Саров». По мнению авторов статьи, подлодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

«»Статус-6» может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков», – говорится в статье.

Кроме того, журнал особо отметил две плавучие базы для доставки глубоководных субмарин на базе корпусов Delta III и Delta IV (в российской классификации – проекты 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин»), а также три корабля проекта «Кашалот», две атомные автономные глубоководные станции «Нельма» и атомную глубоководную подлодку «Лошарик».

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Например, о беспилотных подводных аппаратах, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность с огромной скоростью.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

The Times рассказала о вмешательстве российских ботов в британские выборы

Ведомости
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Российские боты пытались повлиять на результаты досрочных выборов в Великобритании в июне прошлого года, говорится в совместном расследовании газеты The Times и Университета Суонси.

По их данным, незадолго до выборов в Twitter появилось около 6500 связанных с Россией аккаунтов, которые продвигали Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина. Большинство аккаунтов были ботами, которые маскировались под живых людей и использовали английские имена.

Издание называет это «первым свидетельством российских попыток повлиять на итог выборов». Исследователи считают, что обнаруженные 6500 аккаунтов – это лишь малая часть. Они призвали руководство Twitter расследовать реальное влияние российского вмешательства в британскую политику.

Лейбористская партия в ответ на запрос заявила, что «не в курсе каких-либо автоматизированных ботов, категорически утверждает, что не платила за эти услуги и не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим».

Россию уже обвиняли во вмешательстве в политические процессы в других странах через интернет. Например, в выборы президента США в 2016 г. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее говорила, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы.

Досрочные выборы прошли в Великобритании 8 июня 2017 г. По их результатам Консервативная партия лишилась большинства в Палате общин парламента, а популярность Корбина возросла.

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Политика
Новости

Демонстранты перекрыли несколько улиц в центре Еревана

Ведомости
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Оппозиция возобновила протесты в Ереване. Днем в воскресенье демонстранты перекрыли проезжие части нескольких улиц в центре города, сообщает «РИА Новости». Тротуары остаются свободными, все желающие могут перемещаться по ним.

Митингующие стоят на пешеходных переходах, блокируя движение, на каждом перекрестке находятся по несколько десятков человек, передает корреспондент агентства. Некоторые водители присоединились к демонстрантам и перекрыли дороги своими автомобилями. На нескольких улицах митингующие использовали мусорные баки, чтобы перекрыть дороги.

Демонстранты находятся в приподнятом настроении, они поют песни, слушают музыку и периодически скандируют лозунги против правящей партии, отмечает агентство. Полиция не препятствует оппозиции.

Акции протеста в Ереване и других городах Армении начались после избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны 17 апреля. На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку. 

Как на улицах Еревана праздновали отставку Сержа Саргсяна

Политика
Новости

Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в «Жуковском»

Ведомости
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту «Жуковский». На кадрах виден самолет, заходящий на посадку, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, слышны переговоры сотрудников аэропорта.

Ил-38 приземлился в субботу в «Жуковском» с нераскрытой передней стойкой шасси. Перед посадкой он сбросил топливо. При аварийном приземлении никто не пострадал, пожара не было. Пилотов, успешно посадивших Ил-38, представят к награде.

При посадке самолет получил минимальные повреждения, он подлежит восстановлению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. «Благодаря профессиональным действиям экипажа, работавшего во внештатной ситуации, самолет подлежит восстановлению и будет отремонтирован», – сказал собеседник агентства.

Ил-38 – дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

Технологии
Новости

Названа причина сбоя в работе Telegram

Ведомости
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Причиной сбоя в работе Telegram, который произошел в ночь на воскресенье, стало массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама, говорится на странице мессенджера в Twitter. Проблемы с подключением к Telegram возникли в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.

Около двух часов ночи по московскому времени основатель мессенджера Павел Дуров предупредил о возможных неполадках у европейских пользователей из-за перегрева серверов. Об этом он написал в Twitter. По его словам, проблема будет решена в течение ближайших нескольких часов.

Согласно данным сайта Down Detector, сообщения о проблемах с доступом к Telegram начали поступать около 2.00 мск. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Киеве. Также на проблемы с подключением к мессенджеру жалуются пользователи в Белоруссии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Болгарии и Израиле.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Согласно данным компании «М 13», действия Роскомнадзора не привели к сокращению числа подписчиков популярных Telegram-каналов. В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров у топ-100 каналов упало на 24,43%, а количество подписчиков выросло на 6,84%.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

Московские власти запретили акцию Навального 5 мая

Ведомости
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Московский департамент региональной безопасности запретил Алексею Навальному проводить митинг 5 мая. Об этом политик сообщил в Twitter. «В связи с неприятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий, указанных в уведомлении, сообщаю, что организатор... не вправе проводить публичные мероприятия», – говорится в письме департамента.

Навальный заявил, что акция, несмотря на ответ мэрии, будет проводиться на Тверской улице.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что не согласен с предоставленной площадкой и призывал горожан собраться на Тверской улице.

Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы. По его словам, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение – участие в несанкционированном массовом мероприятии».

В 2017 г. Навальный провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах, - 26 марта и 12 июня. Две последующие акции – 7 октября и 28 января – собрали в разы меньше людей. В Москве предыдущие акции Навального не были согласованы.

«Забастовка избирателей» в городах России

Политика
Новости

Самолет ВМС Индии с невыпущенным шасси приземлился в «Жуковском»

Ведомости
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Самолет Ил-38 ВМС Индии успешно приземлился в субботу в подмосковном аэропорту «Жуковский» с нераскрытой передней стойкой шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина.

«Рядом пожарные, огня нет», сказал представитель компании. По его словам, при аварийной посадке никто не пострадал. Перед посадкой экипаж осуществил сброс топлива.

На борту самолета находилось от 7 до 11 человек это экипаж и технические специалисты, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах. Пилотов, успешно посадивших машину, представят к награде.

По факту случившегося будет проведено расследование, сообщили «РИА Новости» в корпорации.

Ил-38 дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

Финансы
Новости

Средняя ставка по ипотеке в России достигла очередного минимума

Ведомости
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Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в марте достигла очередного минимума и составила 9,64%. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале – 9,75%. В марте 2017 г. средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях была на уровне 11,68%.

«Количество и объем выданных ИЖК продолжали увеличиваться – было предоставлено 118 700 рублевых ИЖК на общую сумму 234,7 млрд руб. (месяцем ранее – 102 600 кредитов на общую сумму 198,9 млрд руб.)», – уточняется в сообщении.

Совокупная сумма задолженности по ипотечным кредитам выросла в марте на 2,1% и достигла 5,4 трлн руб. по состоянию на 1 апреля.

Выбор редактора
Политика
Новости

На защиту «Артека» от оползней выделили более 3 млрд рублей

Ведомости
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Правительство выделило из резервного фонда 3,3 млрд руб. на финансирование строительных и инженерных работ в международном детском центре «Артек». Копия распоряжения опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства в 2018 г. бюджетные ассигнования в размере до 3 300 000 руб. на финансирование мероприятия "Проектирование, строительство и реконструкция международного детского центра "Артек"… федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г.", – говорится в документе.

Денежные средства будут потрачены на мероприятия по противооползневой и инженерной защите спальных корпусов "Артека" и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря "Солнечный". При этом до 1 июня 2018 г. должна быть утверждена проектная документация.

Летом прошлого года сообщалось, что на реконструкцию и капитальный ремонт «Артека» государство потратило около 11 млрд руб. Работы по восстановлению детского центра начались еще в конце 2014 г. К началу первой летней смены были отремонтированы шесть лагерей «Артека» – «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Реконструкция продлится до 2020 г., всего на эти цели будет потрачено около 17 млрд руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Разработчик системы мониторинга СМИ «Катюша» оценил последствия блокировки Telegram

Ведомости
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Компания «М 13» проанализировала, как менялось в апреле число подписчиков и количество просмотров у сотни самых популярных Telegram-каналов. Количество подписчиков каналов общественно-политической тематики росло на протяжении всего периода исследования со 2 по 26 апреля, говорится в сообщении компании.

В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров упало на 24,43%, утверждает компания. При этом количество подписчиков выросло на 6,84%. За неделю с 23 по 26 апреля число подписчиков увеличилось на 7,59%, просмотры сократились на 4,07%.

Компания «М 13» является разработчиком системы мониторинга СМИ «Катюша», которую используют администрации президента и правительства.

Ранее «Медиалогия» выпустила исследование о просмотрах Telegram-каналов. В нем утверждалось, что просмотры с 16 по 23 апреля сократились на 76,5%. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях и хобби, утверждает компания.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя IP-адреса.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Бизнес
Новости

Правительство потратит 6 млрд рублей из резервного фонда на развитие SuperJet

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд руб. для развития программы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 (RRJ-95). Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

4 млрд руб. будет выделено в виде субсидии производителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием склада запасных частей воздушных судов нового типа. Еще 2 млрд выдается разработчику самолета – компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на проведение НИОКР по нескольким направлениям. Это сертификация доведения ресурса первых 16 серийных самолетов до 10 000 полетов, сертификация второстепенных изменений конструкции, сертификация минимального перечня оборудования, необходимого для совершения полета. Кроме того, из этих средств ГСС надлежит финансировать разработку технического предложения на создание укороченной версии самолета на 75 мест и технических заданий по системам, подлежащим импортозамещению.

Соглашения о намерениях по поставке 75-местной машины были подписаны ГСС с компанией S7 на недавнем авиасалоне в Анталье, там же было подписано аналогичное соглашение с иранскими компаниями на «импортозамещенный» SuperJet RRG-100R.

Политика
Новости

Медведев поручил передать одно из зданий РАН институту Жириновского

Ведомости
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Учрежденный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Институт мировых цивилизаций получит в безвозмездное пользование 14-этажное здание в центре Москвы, в котором сейчас располагается Российская академия наук (РАН). Такое распоряжение 26 апреля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

14-этажное здание площадью 10 900 кв. м по адресу: Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, будет передано институту Жириновского в безвозмездное пользование на 49 лет, следует из распоряжения Медведева. Передача состоится после того, как здание будет передано в казну Российской Федерации, сказано в документе. Обеспечить предоставление здания Институту мировых цивилизаций поручено Росимуществу.

О том, что правительство России готовится передать институту Жириновского принадлежащее РАН здание, в октябре 2017 г. сообщала Русская служба Би-би-си. В здании прежде находилась гостиница РАН, сейчас там магазины и офисы, но академия заявляла о намерении вернуть зданию статус гостиницы, где можно недорого размещать приезжающих из всех регионов ученых.

В июне 2017 г. РБКсообщал, что Жириновский направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить Институту мировых цивилизаций дополнительное здание. Помещения в Басманном переулке Москвы институту стало мало после того, как туда же из Лукового переулка переехал центральный аппарат ЛДПР. Здание в Басманном переулке было получено Институтом мировых цивилизаций от государства в безвозмездное пользование в 2002 г., с 2015 г. оно перешло в собственность вуза и затем было продано компании «Раритет-М», 10% которой принадлежит полной тезке бывшей супруги Жириновского Галине Лебедевой.

Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си объяснял, что новое здание института станет уступкой Кремля в обмен на участие Жириновского в выборах президента. Выборы состоялись в марте 2018 г., их победителем стал действующий президент Владимир Путин, Жириновский занял третье место, уступив не только Путину, но и выдвиженцу КПРФ Павлу Грудинину.

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