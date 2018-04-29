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Демонстранты перекрыли несколько улиц в центре Еревана

Оппозиция возобновила протесты в Ереване. Днем в воскресенье демонстранты перекрыли проезжие части нескольких улиц в центре города, сообщает «РИА Новости». Тротуары остаются свободными, все желающие могут перемещаться по ним.

Митингующие стоят на пешеходных переходах, блокируя движение, на каждом перекрестке находятся по несколько десятков человек, передает корреспондент агентства. Некоторые водители присоединились к демонстрантам и перекрыли дороги своими автомобилями. На нескольких улицах митингующие использовали мусорные баки, чтобы перекрыть дороги.

Демонстранты находятся в приподнятом настроении, они поют песни, слушают музыку и периодически скандируют лозунги против правящей партии, отмечает агентство. Полиция не препятствует оппозиции.

Акции протеста в Ереване и других городах Армении начались после избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны 17 апреля. На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку.

Как на улицах Еревана праздновали отставку Сержа Саргсяна