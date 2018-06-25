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BMW пригрозила закрытием заводов в Великобритании из-за Brexit

Автопроизводитель BMW может закрыть свои заводы в Великобритании, если компания будет испытывать трудности с импортом деталей из ЕС после Brexit. Об этом заявил менеджер компании по таможенному оформлению Штефан Фрайсмут, его цитирует Financial Times.

У BMW четыре завода в Великобритании, на двух из которых производятся автомобили марок Mini и Rolls-Royce. Всего на них работают 7000 человек. С 2000 г. компания инвестировала около 2 млрд фунтов стерлингов в Великобритании, уточняет FT.

На прошлой неделе французская авиастроительная компания Airbus заявила о возможности закрыть бизнес в Соединенном Королевстве, если правительство страны не достигнет с ЕС соглашения об условиях переходного периода Brexit. В компании считают, что пока переходный период слишком мал, чтобы ЕС и Великобритания решили все вопросы, а Airbus успел изменить сложную цепочку поставок.

Brexit – выход Великобритании из состава ЕС. Референдум о Brexit прошел в 2016 г. Великобритания покинет ЕС в марте 2019 г. Переходный период будет длиться до декабря 2020 г.

Как проходил Brexit