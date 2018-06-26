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Защита Пригожина оспорила полномочия спецпрокурора США по России

У спецпрокурора США по России Роберта Мюллера недостаточно полномочий, чтобы выдвигать обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Доказать это в американском суде пытаются адвокаты компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащей российскому ресторатору Евгению Пригожину. Аргументы перечислены в 63-страничном документе, представленном федеральному судье 25 июня, сообщает CNN.

Мюллер обвиняет компанию Пригожина во вмешательстве в выборы в США. Адвокаты «Конкорда» напоминают, что до назначения спецпрокурором Мюллер был частным адвокатом. Основанием для его назначения стало распоряжение министерства юстиции, но, как считает защита Пригожина, этого недостаточно, чтобы дать ему право выдвигать обвинения во вмешательстве в выборы. Конгресс же подобных законов не принимал.

Аналогичную тактику опробовал в суде экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Один федеральный судья отклонил его просьбу об отмене полномочий Мюллера. Другой еще не принял решения, отмечает телеканал.

Окружной суд США 15 июня учел ходатайство команды Мюллера и постановил ограничить доступ компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» к материалам дела о вмешательстве компании в выборы США.

Ранее сам Пригожин, группа «Конкорд» и Агентство интернет-расследований, известное как «фабрика троллей», были включены в санкционный список минюста США. Предпринимателю предъявлены обвинения в попытках повлиять на ход президентской избирательной кампании 2016 г. Сам он выдвинутые против него обвинения отвергает.

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