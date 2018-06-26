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РБК узнал об отказе коммунистов от участия в трех губернаторских кампаниях

КПРФ впервые откажется от выдвижения своих кандидатов в губернаторы как минимум в трех регионах, сообщает РБК со ссылкой на собеседников, близких к партии и Кремлю.

В единый день голосования, 9 сентября, прямые выборы губернаторов должны пройти в 22 регионах, еще в четырех субъектах пройдет голосование в парламенте. Кандидаты от КПРФ не будут представлены в Омской области и Красноярском крае – это решение утверждено президиумом ЦК КПРФ, отметили собеседники издания. Также ранее об отказе от выдвижения в Новосибирской области заявил мэр регионального центра, коммунист Анатолий Локоть.

Омское отделение в КПРФ считают одним из самых сильных в России. Кандидатом в губернаторы от власти в регионе будет врио губернатора, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков. В Красноярском крае коммунистам пришлось бы также противостоять врио главы региона – бывшему спикеру заксобрания Александру Уссу. В обоих регионах инициатива об отказе выдвижения исходила от местных отделений партии. Отказ от участия в новосибирской кампании был инициирован федеральным руководством КПРФ. Решения по всем трем регионам коммунисты согласовывали с Кремлем, указывают собеседники.

Также коммунисты откажутся от выдвижения кандидатов в двух из семи одномандатных округов на дополнительных выборах в Госдуму, которые также состоятся 9 сентября. КПРФ не будет претендовать на мандат от Амурской области и от Балашовского одномандатного округа в Саратовской области.

Отказ от выдвижения связан с достигнутыми договоренностями, рассказал один из партийцев. В Саратовской области КПРФ откажется от конкуренции с советником спикера Госдумы Вячеслава Володина, журналистом-международником Евгением Примаковым-младшим, выигравшим окружные праймериз «Единой России». Вместо этого КПРФ может претендовать на 163-й Саратовский одномандатный округ, отметил один из собеседников. Близкий к Кремлю источник пояснил, что кандидат от ЕР там заведомо более слабый, чем у коммунистов.

Место депутата от одномандатного округа в Амурской области, освободившееся после ухода представителя ЛДПР Ивана Абрамова в сенат, останется за партией, пояснил близкий к Кремлю собеседник. Там ЛДПР выдвинула руководителя фракции в гордуме Благовещенска Андрея Кузьмина. ЕР в округе праймериз не проводила и никого выдвигать не будет. Таковы договоренности с либерал-демократами, отмечают источники в партии власти. КПРФ от выдвижения также воздержится.

Изначально предполагалось, что КПРФ выставит на довыборы в Госдуму от Амурской области владельца и гендиректора компании по похоронным услугам ООО «Ritual.ru» Олега Шелягова. Обсуждался и вариант с его одновременным выдвижением в губернаторы. Указание поменять данные в документах поступило «за пять минут до начала» заседания президиума ЦК, рассказал партийный собеседник издания. Один из источников связал это с недовольством Шеляговым со стороны местного отделения КПРФ. При этом в партии отмечают, что на следующие выборы в Госдуму Шелягов пойдет от коммунистов.

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