Самые молодые губернаторы России на момент их назначения

Дмитрий Артюхов, врио главы Ямало-Ненецкого автономный округа*
29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона
*здесь и далее указаны должности на момент назначения
29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона
*здесь и далее указаны должности на момент назначения
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Рамзан Кадыров, президент Чечни
Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
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Андрей Турчак, губернатор Псковской области
Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
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Никита Белых, губернатор Кировской области
Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
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Антон Алиханов, губернатор Калиниградской области
6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
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Рашид Темрезов, президент Карачаево-Черкесской республики
1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
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Александр Козлов, губернатор Амурской области
Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет
Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет
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