Елизавета II одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II одобрила принятие законопроекта о выходе Великобритании из ЕС, тем самым присвоив ему статус закона, передает Foxnews со ссылкой на спикера палаты общин парламента Великобритании Джона Беркоу. «Ее величество выразила свое королевское согласие», - сказал он.
По словам Беркоу, отменен закон «О Европейском сообществе» 1972 г., содействовавший вхождению Великобритании в ЕС, также прекращено действие законов ЕС на британской территории.
Палата лордов одобрила законопроект о Brexit 20 июня. Окончательно он был утвержден после нескольких месяцев дебатов, отмечает издание.
Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 г. в Великобритании прошел референдум по Brexit, на нем победу одержали евроскептики. Ранее власти Великобритании заявляли, что страна завершит процесс выхода из ЕС до 29 марта 2019 г.