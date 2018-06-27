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Правительство отказалось от идеи продажи лекарств в продуктовых магазинах

Правительство прекратило разработку поправок в законодательство, позволяющих продавать безрецептурные лекарства не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента соцразвития правительства.

Законопроект, подготовленный Минпромторгом, давал возможность торговым сетям продавать безрецептурные лекарства без лицензии. Однако инициатива не получила поддержки со стороны рынка. В таком виде министерство вынесло законопроект на публичные обсуждения 28 апреля. Они завершились 14 мая. За это время на федеральный портал нормативно-правовых актов поступило только 34 голоса в поддержку документа и против — почти 6000.

Отказ от инициативы газете подтвердила представитель вице-премьера Татьяны Голиковой. Она пояснила, что Минпромторг обратился к кабинету министров с предложением остановить разработку документа. Просьба министерства обусловлена большим числом негативных отзывов, добавила собеседница издания. Собеседники «Коммерсанта» в фармацевтической отрасли связали отказ от разработки законопроекта с уходом из правительства бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, продвигавшего эту идею, и возвращением в правительство Голиковой, которая ранее занимала пост министра здравоохранения.

Законопроект был подготовлен Минпромторгом в конце 2017 г. по поручению Шувалова. Необходимость его принятия аргументировалась тем, что продажа таких лекарств в магазинах сделает их доступнее для россиян. Министерство полагало, что появление безрецептурных препаратов в магазинах позволит снизить цены на некоторые из них, ослабив монополию фармацевтических и медицинских организаций. Сейчас последние имеют исключительное право на продажу лекарств.

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