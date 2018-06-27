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Путин встретится с советником Трампа

Президент России Владимир Путин встретится с советником президента США Джоном Болтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, основные контакты у Болтона, приехавшего в Москву, будут сосредоточены в Совете безопасности России, он также пообщается с помощником Путина по международным вопросам Юрием Ушаковым.

На вопрос, будут ли встречи Болтона посвящены подготовке встречи Путина и Трампа, Песков не ответил, предложив дождаться завершения встречи Путина и Болтона и последующего сообщения для прессы, которое сделает Ушаков. Говоря о круге вопросов, которые предполагается обсудить на встрече с Болтоном, Песков отметил, что, в частности, речь пойдет о двухсторонних отношениях России и США.

«Мы не можем похвастаться интенсивностью контактов, поэтому используем такие контакты для обмена мнениями о международных проблемах, которые известны, а также для обсуждения того печального состояния, в котором находятся наши двухсторонние отношения», — сказал представитель Кремля.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что советник Трампа приедет в Москву, чтобы обсудить организацию встречи лидеров США и России. Сам президент США Дональд Трамп не исключал, что его встреча с российским лидером может произойти в июле. Об этом он заявил 21 июня. Источники Bloomberg сообщали, что встреча лидеров двух стран может состояться во время поездки Трампа в Европу - до саммита НАТО в Брюсселе или после визита президента США в Великобританию (в середине июля). 26 июня Politico и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что встреча президента России и лидера США может произойти в Хельсинки.

Детали первой встречи Путина и Трампа