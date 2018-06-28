Политика

Новости

Абдулатипова могут допросить по делу о хищениях в Дагестане

Бывшего главу Дагестана, спецпредставителя президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазана Абдулатипова могут допросить по делу о хищениях в республике. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов фигурантов дела.

Абдулатипов занимал пост руководителя республики в период, когда, по версии следствия, были совершены преступления. Сейчас он может быть допрошен в качестве свидетеля, уточняет газета.

Адвокат Дагир Хасавов, который в деле представляет интересы бывшего министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова, рассказал, что защитники подготовили ходатайство о допросе Абдулатипова.

В качестве свидетеля, по данным газеты, может быть допрошен также председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. Дагестанский парламент под его руководством принимал законы о направлении средств на создание социальных объектов, а сын спикера Даниял Шихсаидов, который был главой Буйнакского района Дагестана, — фигурант дела о хищениях, пишет издание.

Бывших чиновников республики обвиняют в хищениях из бюджета средств, направленных на строительство социальных объектов и инфраструктуры. Ущерб следствие оценило более чем в 100 млн руб., напоминает газета. Следователи полагают, что местные чиновники за эти деньги подписывали сметы работ, цены в которых были заведомо выше рыночных.

Абдулатипов был главой Дагестана с сентября 2013 г. Президент России Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию осенью 2017 г.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера