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СКР завел новое дело на руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Следователи возбудили в отношении руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева дело о насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя карельского управления Следственного комитета России.

В среду Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Ранее Дмитриев обвинялся в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, но был оправдан. Правозащитник был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного в СИЗО времени Дмитриев был освобожден.

Обвинение обжаловало оправдательный приговор в Верховном суде Карелии, в результате дело в отношении Дмитриева было направлено на пересмотр. На время следствия суд отпустил его под подписку о невыезде.

Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. В 1997 г. экспедиция «Мемориала» под его руководством обнаружила захоронение жертв «большого террора» в лесном урочище Сандармох. На этом месте в 1937–1938 гг. расстреляли и похоронили более 9500 человек. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий.

«Мемориал» вспомнил жертв политических репрессий