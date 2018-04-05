Глава карельского «Мемориала» оправдан по делу о детской порнографии

В обосновании обвинения по статье об изготовлении порнографии в деле была только одна фотография, сделанная в 2012 г. Игорь Подгорный / ТАСС

Петрозаводский городской суд в четверг оправдал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях (ст. 135 УК) и изготовлении детской порнографии (ч. 2 ст. 242.2). Ему назначено два года шесть месяцев ограничения свободы по статье о хранении оружия (ст. 222 УК). С учетом времени, которое Дмитриев провел в следственном изоляторе, срок наказания сократился до трех месяцев ограничения свободы. За Дмитриевым оставлено право на реабилитацию.

Историка Юрия Дмитриева задержали в декабре 2016 г. В ходе обыска у него дома нашли компьютер с фотографиями его приемной дочери, после чего правозащитника обвинили в изготовлении детской порнографии. Адвокат Дмитриева говорил, что тот делал фотоснимки для контроля состояния здоровья дочери, чтобы отчитаться перед органами опеки. Фотографировать девочку он стал после того, как воспитатели в детском саду сказали, что видели у нее синяки.

В феврале 2017 г. на основании экспертизы Центра социокультурных экспертиз Дмитриеву были предъявлены также обвинения в развратных действиях. Позже в обосновании обвинения по статье об изготовлении порнографии осталась только одна фотография, сделанная в 2012 г. Вскоре правозащитника также обвинили в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия (ст. 222 УК) из-за найденных у него фрагментов охотничьего ружья.

Суд начался в июне 2017 г. и проходил в закрытом режиме. До конца января 2018 г. Дмитриев находился в СИЗО, затем его отпустили под подписку о невыезде. В марте 2018 г. обвинение запросило для правозащитника девять лет колонии строгого режима. Дмитриев свою вину не признавал, его защита требовала полного оправдания.

Дмитриев проходил психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского: экспертиза показала, что у него нет никаких сексуальных отклонений, говорил его адвокат. Повторная экспертиза фотографий не выявила в них признаков порнографии.

Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. В 1997 г. экспедиция «Мемориала» под его руководством обнаружила захоронение жертв Большого террора в лесном урочище Сандармох. На этом месте в 1937–1938 гг. расстреляли и похоронили более 9500 человек. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий. В поддержку правозащитника после начала его уголовного преследования выступили многие российские общественные деятели.