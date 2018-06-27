Политика

Новости

В Карелии задержали руководителя местного отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева

В Карелии задержали руководителя местного отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева. Об этом «Новой газете» рассказали его дочь Екатерина Клодт и адвокат Виктор Ануфриев. По их словам, Дмитриев ездил на кладбище в деревню Вилгу (21 км от Петрозаводска), чтобы навестить могилы знакомых.

«Он ездил вместе с подругой со двора. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в изолятор временного содержания», – рассказала дочь. По ее словам, полицейские отнеслись к историку нормально, разрешили купить еды. Знакомая Дмитриева сообщила дочери о задержании Дмитриева в 20.30 по местному времени.

Ануфриев опроверг ТАСС информацию о том, что подзащитный хотел скрыться за границей, так как у него нет загранпаспорта. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что историка задержали за нарушение подписки о невыезде, «так как он выехал за пределы Петрозаводска».

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Суд признал Дмитриева виновным только в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Его приговорили к 2,5 года ограничения свободы. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело на пересмотр. Суд назначил Дмитриеву меру пресечения в виде подписки о невыезде.