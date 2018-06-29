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Треть россиян не ждут пользы от прямой линии Путина

Только 10% россиян уверены, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, будут решены, показал опрос «Левада-центра». Столько же (10%) придерживаются прямо противоположного мнения.

Половина опрошенных (46%) ответили, что проблемы, «возможно, будут решены». Почти четверть респондентов считают, что, скорее всего, проблемы решены не будут. Затруднились ответить 12% опрошенных.

Доля россиян, смотревших прямую линию с президентом по телевизору, сократилась до 41%. В 2017 г. прямую линию в эфире телеканалов посмотрели 49% россиян.

Читали ответы Путина в газетах или интернете 6% опрошенных, читали только обсуждение этой прямой линии – 10%. Более трети респондентов (37%) только слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Впервые услышали о ней во время опроса 7%.

Опрос проводился 22-26 июня среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

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