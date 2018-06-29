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Путин наградил орденом Романа Ротенберга за подготовку хоккеистов к Олимпиаде

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 г. в городе Пхенчхане (Республика Корея)», – говорится в документе. Роман Ротенберг на Олимпиаде в Пхенчхане руководил штабом сборной России по хоккею.

Кроме Ротенберга, за Олимпиаду-2018 награждены еще 36 человек – тренеров, общественных деятелей и технических специалистов.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, победив в финальном матче команду Германии со счетом 4:3. Всего российские атлеты на Олимпиаде-2018 завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Роман Ротенберг – сын российского миллиардера Бориса Ротенберга (83-е место в списке Forbes). Ротенберг-младший также является вице-президентом хоккейного клуба СКА и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги.

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