Путин наградил олимпийских чемпионов и призеров
В Кремль пришли хоккеисты, лыжники и фигуристки
В Кремле прошла церемония награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане
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В Олимпиаде в Пхенчхане участвовали 168 российских спортсменов. В медальном зачете команда спортсменов из России заняла 13-е место
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Олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин и его супруга - певица Пелагея
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В ходе своей речи Путин в первую очередь отметил выступление российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, награды молодых лыжников, а также появление «новых героев» в других видах спорта: шорт-треке, конькобежном спорте, скелетоне и фристайле
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева с тренером
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
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На церемонии вручения наград
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Владимир Путин и бронзовый призер по лыжным гонкам Юлия Белорукова
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Хоккеистам российской сборной глава государства вручил ордена Дружбы. Такую же награду получили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, завоевавшие серебро на Олимпиаде
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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук
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На церемонии Путин назвал золото сборной по хоккею «огромным подарком для миллионов российских болельщиков»
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«Вы достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества - и спортивные, и человеческие, показали бойцовский характер», - сказал президент
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Во время церемонии награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане
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