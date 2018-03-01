Путин наградил олимпийских чемпионов и призеров

Андрей Гордеев / Ведомости

В ходе своей речи Путин в первую очередь отметил выступление российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, награды молодых лыжников, а также появление «новых героев» в других видах спорта: шорт-треке, конькобежном спорте, скелетоне и фристайле

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