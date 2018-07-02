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WSJ сообщила о расширении КНДР производства ракет

Северная Корея завершает расширение ключевого завода по производству ракет. К такому выводу по итогам изучения спутниковых снимков пришли эксперты калифорнийского Института международных исследователей Миддлбери, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о заводе по производству твердотопливных баллистических ракет, которые способны нанести удар по американским военным объектам в Азии и достичь континентальной части США. Предприятие находится в районе города Хамхын на восточном побережье КНДР.

На прошлой неделе сайт о КНДР 38 North опубликовал отчет американской исследовательской группы при Университете им. Джона Хопкинса, в котором говорилось о том, что Пхеньян продолжает активные строительные работы для развития инфраструктуры ядерного центра Йонбен.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил планы полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако конкретные сроки названы не были. Трамп по итогам встречи заявлял журналистам, что Северная Корея начнет процесс денуклеаризации «сразу».

О постепенной денуклеаризации Корейского полуострова Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в конце апреля. Северокорейский лидер объявил мораторий на ядерные и баллистические испытания.

Однако американские спецслужбы изначально скептически относились к тому, что КНДР откажется от ядерного оружия и баллистических ракет, указывает WSJ. Спутниковые снимки компании Planet Labs из Сан-Франциско свидетельствуют о том, что, несмотря на договоренности, Северная Корея расширяла площадь ракетного завода, и основные строительные работы проходили в мае и июне, отмечает издание.

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