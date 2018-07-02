Ким Чен Ын прокатился на российской Lada Priora

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Путин приравнял один день в колонии к полутора в СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправку в часть III ст 72 УК, которая меняет зачет сроков предварительного заключения на общий срок наказания. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новому закону, один день в СИЗО приравнивается к одному дню лишения свободы в тюрьме и колонии строгого и особого режима, полутора – в колонии общего режима и к 2 – в колонии-поселении. Также закон приравнивает два дня под домашним арестом к одному дню тюрьмы.

Льготный зачет сроков не распространяется на осужденных за совершение нескольких видов особо тяжких преступлений, в том числе террористической деятельности.

Эта поправка в УК была внесена еще 10 лет назад. Первое чтение состоялось в 2015 г. Во втором чтении проект был принят Госдумой 21 июня, а шесть дней спустя - одобрен Советом Федерации.

Аналогичный закон, приравнивающий день заключения в СИЗО к двум дням лишения свободы, был принят на Украине по инициативе депутата Надежды Савченко. В 2017 г. он был отменен по настоянию силовых ведомств, ссылавшихся на то, что из 10 000 освобожденных заключенных 1500 совершили повторные преступления.