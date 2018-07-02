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Сулейман Керимов вернулся в Россию

Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов после снятия с него обвинений в финансовых правонарушениях во Франции получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер.

«В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт и он вернулся в Россию», – рассказали в канцелярии, которая оказывала консульскую поддержку Керимову.

Решение о прекращении дела в отношении Керимова, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, принял апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 г., через три дня прокуратура города обвинила его в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Обвинение требовало ареста, но суд отпустил сенатора под залог: сначала сумма составила 5 млн евро, затем ее увеличили до 40 млн. При этом Керимова обязали сдать паспорт и запретили ему покидать пределы департамента Приморские Альпы.

AFP тогда сообщало, что сенатора подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников. Керимова называют одним из крупнейших владельцев недвижимости, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом, писала весной 2017 г. Nice-Matin.

С момента ареста Керимову несколько раз позволили побывать в России.

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