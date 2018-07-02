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Собянин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Москвы‍

Мэр Москвы Сергей Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку для регистрации кандидатом в мэры столицы на предстоящих выборах, передает «РИА Новости».

Агентство уточняет, что Собянин принес в Мосгоризбирком 39 689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов. Таким образом, он подал максимально возможное количество подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком. Собянину требовалось собрать 36 081 подпись избирателей. Он идет на выборы мэра в качестве самовыдвиженца.

Мосгоризбирком начал принимать документы от кандидатов в мэры 4 июня. Выборы назначены на 9 сентября. Ранее документы на выдвижение предоставил 31 кандидат, среди них глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», бывший депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин и другие, напоминает агентство.

Для регистрации кандидатам в мэры ‪‪до 18.00 3 июля‬‬ требуется принести в избирком 110 подписей муниципальных депутатов, для того чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Самовыдвиженцам также нужно собрать 36 081 подпись избирателей.

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