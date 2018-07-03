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Белый дом исключил отмену санкций до возвращения Крыма Украине

Администрация США «не признает попытку России аннексировать Крым» и намерена оставить санкции в силе до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. «Мы согласны в том, что мы не согласны с Россией на этом фронте», – приводит ее слова Bloomberg.

Эту же формулу слово в слово 1 июля повторил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире CBS, рассказывая о том, что в беседе с российским президентом Владимиром Путиным они не смогли прийти к единому мнению о ситуации на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что вопрос о признании Крыма частью России может быть поднят на его встрече с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Отвечая на прямой вопрос, признают ли США Крым частью России, Трамп ответил: «Посмотрим».

Болтон пояснил, что Трамп часто говорит «посмотрим», желая тем самым продемонстрировать готовность к диалогу по самым разным вопросам. Сам советник ответил аналогичным образом на вопрос, изменилась ли позиция США по крымскому вопросу. «Политику делает президент», но никак не Джон Болтон, подчеркнул он. При этом он заметил: утверждение, что Крым – российская территория, «не является позицией США».

Сандерс не уточнила, будет ли подниматься тема Крыма на российско-американском саммите.

Госсекретарь США Майк Помпео 28 июня на слушаниях в комитете сената по ассигнованиям не исключил возможности компромисса с Россией, который позволил бы ей присоединиться к клубу стран G7, не возвращая Крым Украине. Помпео также уточнил, что Вашингтон не считает присоединение Крыма к России законным.

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