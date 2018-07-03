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Племянница Скрипаля пойдет в Ярославскую облдуму от «Справедливой России»

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль выдвинута кандидатом в депутаты Ярославской областной думы от партии «Справедливая Россия». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря бюро совета регионального отделения партии Анатолия Каширина.

Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу по избирательному округу № 10, который включает часть Фрунзенского района Ярославля. Каширин рассказал, что вопрос выдвижения обсуждался давно. Саму Скрипаль он охарактеризовал как «человека с активной жизненной позицией» и «патриота России». По его словам, инициатива выдвижения исходила от партии, а Скрипаль «с удовольствием согласилась».

О Виктории Скрипаль стало широко известно после того, как в марте в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены ее родственники Сергей и Юлия Скрипаль. Великобритания обвинила Россию в их отравлении нервно-паралитическим веществом. Виктория связывалась с Юлией, пыталась получить британскую визу, но посольство ей отказало.

Собеседник BBC в британском правительстве высказывал предположение, что российские власти «пытаются использовать Викторию как пешку». В том случае, если она находится под влиянием или принуждением Кремля, она стала еще одной жертвой», уточнял он.

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