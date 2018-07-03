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ЕСПЧ обязал Россию выплатить долг по премиальным советским облигациям

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить трем заявителям долг СССР по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 г. Долг (его сумма не уточняется) должен быть погашен полностью, и дополнительно Россия должна выплатить 1800 евро каждому в качестве компенсации морального вреда. Еще 12 истцам Россия должна компенсировать от 30 до 1500 евро за судебные издержки.

Речь идет о решении ЕСПЧ по делу «Волокитин и другие против России». В 2001 г. житель Новоалтайска Константин Волокитин подал иск к правительству и Министерству финансов России, требуя выплаты компенсации за непогашенные облигации. Впоследствии еще 14 жителей разных регионов России последовали его примеру.

В решении суда говорится, что Россия взяла на себя обязательство выкупить облигации, но не сделала этого, что является нарушением ст. 1 Протокола №1 о защите имущества в Европейской конвенции. «Он (суд – "Ведомости") также обнаружил, что в России существует структурная проблема в отношении выкупа этого долга, и поручил правительству и совету министров Совета Европы обсудить, какие шаги необходимы для решения проблемы», – подчеркивается в документе.

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