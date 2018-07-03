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Мэрия Москвы назначила День города за день до выборов мэра

Мэрия Москвы назначила официальную дату проведения Дня города в этом году. Праздник состоится 8 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на на заявление руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

«В соответствии с указом президента, у нас отмечается Год волонтерства, добровольчества, и поэтому приоритетом темы у нас будет "Добрая Москва" — это и традиции милосердия, и традиции, связанные с добрыми делами, традиции волонтерства», — пояснил он, отметив, что столицу к празднику украсят согласно фирменному стилю города. «Фирменный стиль — в основу его ложится тот паттерн, который мы сделали, который готовился к нашему юбилейному году», — уточнил Кибовский.

День Города в Москве традиционно отмечают в первую субботу сентября. В 2017 г. в столице праздник проводили 9 сентября.

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