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У министров в России появятся заместители по цифровому развитию

В российских министерствах появится должность заместителя министра по цифровому развитию. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова.

По словам Носкова, соответствующее решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев. «Сейчас это решение находится в стадии реализации», — подчеркнул он.

Носков добавил, что новая должность появится в «ключевых» министерствах, не сообщив, о каких именно идет речь. По словам министра, так называемые Chief Digital Officer (CDO, главный менеджер или директор по цифровой трансформации) станут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах».

В 2017 г. правительство приняло программу по развитию цифровой экономики, рассчитанную до 2024 г. Цель программы — внедрить цифровые технологии «во все области жизни». Она включает в себя несколько направлений: информационная инфраструктура, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов и информационная безопасность. На реализацию программы выделят более 3 млрд руб.

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