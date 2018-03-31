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Правительство выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. на реализацию программы «Цифровая экономика». Документ опубликован на сайте правительства. Средства выделены из резервного фонда правительства.

Программа «Цифровая экономика» была утверждена в июле 2017 г., она включает в себя несколько направлений: информационная инфраструктура, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов и информационная безопасность.

Согласно документу средства разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи – 1,95 млрд руб., ФСБ – 3 млн руб., Минтранс – 15 млн руб., Минэкономразвития – 15,5 млн руб., управделами президента – 134,5 млн руб., Росреестр – 399,6 млн руб., Минпромторг – 13,6 млн руб.

Программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 г., направлена на создание в России полноценной цифровой среды, говорил ранее Медведев. Она призвана обеспечить поддержку таких технологий, как большие данные, квантовые компьютеры, новые производственные методы, искусственный интеллект, пояснял премьер.

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