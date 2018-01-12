Россия заплатит хакерам за поиск IT-уязвимостей

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Российский бюджет готов финансировать поиски троянских IT-коней Amir Cohen / Reuters

Государство пригласит исследователей поискать уязвимости в IT-системах. Это следует из плана мероприятий по информационной безопасности Программы цифровой экономики, план 18 декабря утвердило правительство России. Есть и бюджет: до конца 2020 г. на денежные премии и призы за найденные уязвимости по плану отводится 500 млн руб. из бюджета и 300 млн руб. внебюджетных средств, а начаться охота должна в апреле 2018 г., следует из документа. Ответственными названы Минкомсвязи, ФСБ и ФСТЭК, исполнителем – Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (создан по поручению президента России Владимира Путина).

Будут тестироваться и российские государственные IT-системы, и IT-продукты вендоров – как российских, так и зарубежных, рассказал «Ведомостям» директор центра Илья Массух. Предполагается две модели тестирования. По первой модели будет явный заказчик поиска уязвимости, который предложит свою систему для теста и может дать к ней доступ, рассказывает Массух. Во втором случае тестирование будет производиться без уведомления разработчика системы – например, когда речь идет о рыночных IT-платформах, операционных системах, системах управления базами данных, продолжает Массух. Средства между этими двумя моделями будут распределяться в пропорции примерно 75 на 25, указывает он.

По словам Массуха, заниматься тестированием будет позволено и физическим лицам, и компаниям – но не во всех случаях. Часть тестов будет доступна лишь для компаний, поскольку эти тесты могут потребовать доступа к инфраструктуре систем. Остальное тестирование, особенно систем, доступных массовому пользователю, будет открыто для всех.

Что делать с уязвимостями

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