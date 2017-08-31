Американские кардиостимуляторы оказались уязвимы для хакеров

В России эти модели не представлены, а в США под угрозой 465 000 устройств

Об уязвимости кардиостимуляторов с доступом к беспроводным сетям говорят уже давно Steve Marcus / REUTERS

В распространенных в США кардиостимуляторах обнаружилась опасная уязвимость. Она предоставляет удаленный доступ к устройствам, позволяет остановить работу прибора или нарушить его функционирование, сообщает американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA). По его данным, под угрозой 465 000 кардиостимуляторов фирмы Abbott, которые способны передавать информацию через интернет, больничные сети и смартфоны.

29 августа Abbott сообщила о выходе обновления софта кардиостимуляторов, которое повышает их безопасность. Уязвимости выявлены в устройствах под названиями Accent, Anthem, Assurity и Allure, пишет FDA. В России модели кардиостимуляторов с таким названием сейчас не представлены, следует из информации на сайте российского подразделения Abbott. FDA не рекомендует удалять уязвимые кардиостимуляторы, а советует их обладателям обсудить необходимость обновления прошивки с лечащим врачом. Пока что FDA не известно ни об одном случае несанкционированного проникновения в программное обеспечение кардиостимулятора.

Об уязвимости кардиостимуляторов с доступом к беспроводным сетям говорят уже давно. Так, в 2013 г. хакер Барнаби Джек написал программу, которая может читать и перезаписывать память кардиостимулятора и отправить на него заряд в 830 V, говорил он в интервью изданию Vice. Ранее в этом году умные замки LockState международного партнера Airbnb вышли из строя после очередного обновления операционной системы. Владельцы 500 замков лишись возможности открыть их удаленно.

На момент публикации заметки представитель российского подразделения Abbott не ответил на вопрос «Ведомостей».