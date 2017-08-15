Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Горе от ума
Умные замки международного партнера Airbnb вышли из строя после очередного обновления операционной системы
Их владельцы лишились возможности открыть двери удаленно
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Представитель компании признал проблему в сообщении в Twitter и заявил о том, что она коснулась только 500 замков
Евгений Разумный / Ведомости
Замки американской компании LockState оснащены кодовым циферблатом, через WiFi они подключаются к облачному хранилищу. Система позволяет ее хозяину удаленно менять код замка, и поэтому такие устройства стали покупать люди, сдающие недвижимость на короткий срок. Восьмого августа пользователи стали жаловаться на неисправность замков и невозможность открыть двери удаленно.
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