ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Горе от ума

Умные замки международного партнера Airbnb вышли из строя после очередного обновления операционной системы

Их владельцы лишились возможности открыть двери удаленно

Замки американской компании LockState оснащены кодовым циферблатом, через WiFi они подключаются к облачному хранилищу. Система позволяет ее хозяину удаленно менять код замка, и поэтому такие устройства стали покупать люди, сдающие недвижимость на короткий срок. Восьмого августа пользователи стали жаловаться на неисправность замков и невозможность открыть двери удаленно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике