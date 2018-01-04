В процессорах Intel найдена критическая уязвимость

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В процессорах Intel, AMD и ARM найдена критическая уязвимость
Kim Kyung Hoon / Reuters
Корпорация Intel сообщила, что у большинства процессоров в компьютерах и смартфонах по всему миру обнаружена ошибка, которая делает устройства уязвимыми для хакеров, передает Bloomberg. Крупнейший в мире производитель чипов работает с конкурентами и партнерами над устранением ошибки, отмечает агентство.
В среду эксперты Google сообщили об обнаружении уязвимостей в процессорах. Одна из них, Meltdown – касается только чипов производства Intel на ноутбуках и компьютерах, передает BBC. Другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах. Старший аналитик IDC Брайан Ма уточнил, что в зоне риска также оказались устройства, подключающиеся к облачным сервисам.
Как уточнила Intel, Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить доступ к такой информации, как пароли и ключи шифрования компьютера, которые могут быть использованы для доступа к зашифрованным сообщениям, пишет Financial Times.
По данным экспертов, уязвимость процессоров Intel затрагивает почти все устройства, выпущенные с 1995 г. В то же время, отмечает Bloomberg, пока данных об атакованных из-за этих уязвимостей компьютеров не поступало. В мире насчитывается 1,5 млрд используемых персональных компьютеров, следует из данных IDC, примерно в 90% из них стоят чипы Intel.
Microsoft уже выпустил экстренное обновление для операционной системы Windows, чтобы исправить уязвимость Meltdown. Однако, в то время как Meltdown может быть исправлена с помощью обновления программного обеспечения, другие уязвимости потребуют внесения изменений в «прошивку» для полной защиты всех компьютерных систем, считают эксперты. Apple продолжает работу над обновлениями для своих ноутбуков и настольных компьютеров. В Google уточнили, что пользователи смартфонов с последним обновлением Android защищены, так же как и клиенты Gmail. Предполагается, что для пользователей веб-браузера Chrome обновление будет выпущено 23 января.
Meltdown создаст «серьезную панику», побуждающую людей обновлять системы в краткосрочной перспективе, сказал FT исследователь систем безопасности Пол Кохер. Но минимизировать ущерб от другой уязвимости – Spectre – будет более сложной задачей, считает он.
Неполадки с чипами были обнаружены экспертами Google еще в июне прошлого года. Компания сотрудничала «с производителями аппаратного и программного обеспечения во всей отрасли, чтобы защитить своих пользователей», говорилось в сообщении Google. Компании разрабатывали решения для устранения неполадок, пишет Bloomberg, однако, информация об уязвимости просочилась в интернет раньше, чем были приняты окончательные решения.
Некоторые эксперты считают, что обновления могут замедлить работу компьютерных систем, возможно, на 30%, но Intel назвал эти претензии преувеличенными, пишет BBC. По данным компании, производительность компьютера зависит от рабочей нагрузки, и влияние обновлений на устройства рядовых пользователей «не должно быть значительным».
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт