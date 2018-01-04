В процессорах Intel найдена критическая уязвимость

В процессорах Intel, AMD и ARM найдена критическая уязвимость

Kim Kyung Hoon / Reuters

Корпорация Intel сообщила, что у большинства процессоров в компьютерах и смартфонах по всему миру обнаружена ошибка, которая делает устройства уязвимыми для хакеров, передает Bloomberg. Крупнейший в мире производитель чипов работает с конкурентами и партнерами над устранением ошибки, отмечает агентство.

В среду эксперты Google сообщили об обнаружении уязвимостей в процессорах. Одна из них, Meltdown – касается только чипов производства Intel на ноутбуках и компьютерах, передает BBC. Другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах. Старший аналитик IDC Брайан Ма уточнил, что в зоне риска также оказались устройства, подключающиеся к облачным сервисам.

Как уточнила Intel, Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить доступ к такой информации, как пароли и ключи шифрования компьютера, которые могут быть использованы для доступа к зашифрованным сообщениям, пишет Financial Times.

По данным экспертов, уязвимость процессоров Intel затрагивает почти все устройства, выпущенные с 1995 г. В то же время, отмечает Bloomberg, пока данных об атакованных из-за этих уязвимостей компьютеров не поступало. В мире насчитывается 1,5 млрд используемых персональных компьютеров, следует из данных IDC, примерно в 90% из них стоят чипы Intel.

Microsoft уже выпустил экстренное обновление для операционной системы Windows, чтобы исправить уязвимость Meltdown. Однако, в то время как Meltdown может быть исправлена с помощью обновления программного обеспечения, другие уязвимости потребуют внесения изменений в «прошивку» для полной защиты всех компьютерных систем, считают эксперты. Apple продолжает работу над обновлениями для своих ноутбуков и настольных компьютеров. В Google уточнили, что пользователи смартфонов с последним обновлением Android защищены, так же как и клиенты Gmail. Предполагается, что для пользователей веб-браузера Chrome обновление будет выпущено 23 января.

Meltdown создаст «серьезную панику», побуждающую людей обновлять системы в краткосрочной перспективе, сказал FT исследователь систем безопасности Пол Кохер. Но минимизировать ущерб от другой уязвимости – Spectre – будет более сложной задачей, считает он.

Неполадки с чипами были обнаружены экспертами Google еще в июне прошлого года. Компания сотрудничала «с производителями аппаратного и программного обеспечения во всей отрасли, чтобы защитить своих пользователей», говорилось в сообщении Google. Компании разрабатывали решения для устранения неполадок, пишет Bloomberg, однако, информация об уязвимости просочилась в интернет раньше, чем были приняты окончательные решения.

Некоторые эксперты считают, что обновления могут замедлить работу компьютерных систем, возможно, на 30%, но Intel назвал эти претензии преувеличенными, пишет BBC. По данным компании, производительность компьютера зависит от рабочей нагрузки, и влияние обновлений на устройства рядовых пользователей «не должно быть значительным».

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