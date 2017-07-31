Медведев утвердил программу цифровой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил программу «Цифровая экономика», рассчитанную до 2024 г.

«В результате у нас должна появиться полноценная цифровая среда – она и сейчас развивается, за последние годы мы сделали довольно серьезный шаг вперед. Тем не менее нужно это движение серьезно ускорить, предстоит устранить имеющиеся препятствия для успешного развития цифровой инфраструктуры», – сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в Горках.

Программа призвана обеспечить поддержку сквозных технологий, напомнил он. «Это так называемые большие данные, квантовые компьютеры, о которых сейчас очень много говорят, хотя пока никто не сумел их создать, но очевидно, что рано или поздно это случится; новые производственные методы, искусственный интеллект», – сказал Медведев.

В дальнейшем, по его словам, программу планируется дополнить отраслевыми проектами, прежде всего в сфере здравоохранения, государственного управления, создания умных городов. «Перевод экономики в цифру – вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности», – подчеркнул Медведев.

Ранее президент Владимир Путин включил цифровую экономику в перечень основных направлений стратегического развития России до 2025 г. Президент поручил в срок до 15 августа создать подкомиссию по цифровой экономике при правительственной комиссии по использованию информационных технологий. Реализацией программы «Цифровая экономика» займется новая некоммерческая организация, которая будет создана при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ), «Ростелекома», Сбербанка, «Ростеха», «Росатома» и фонда «Сколково».