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Более 75% россиян заявили об ухудшении качества образования после введения ЕГЭ

Три четверти россиян увязывают ухудшение качества российского образования с введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит «РИА Новости». Опрос проводился 3 июля по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%, отмечают социологи.

77% участников опроса считают, что качество знаний ухудшается из-за того, что учителя вынуждены натаскивать учеников только на прохождение тестов. В 2014 г. это мнение разделяли 64% опрошенных. Отмена тестовой части экзамена позволила бы выявить реальный уровень знаний, уверены 65% респондентов, 25% с ними не согласны. Формальность подхода к проверке знаний после введения ЕГЭ отметил 71% опрошенных, 77% считают, что ЕГЭ не учитывает индивидуальных особенностей учеников.

Мнения об изменении уровня коррупции в образовательных учреждениях при поступлении в вузы после введения ЕГЭ разделились: 35% опрошенных считают, что он снизился, а 45% уверены в обратном. В том, что случаи подтасовки данных экзамена с каждым годом становятся все более редкими, уверены 47% участников опроса, но 31% этого мнения не разделяет. При этом 52% респондентов считают, что ЕГЭ избавил систему оценки знаний от субъективного фактора. Благодаря экзамену одаренные дети из регионов получили возможность поступить в престижные вузы, отмечают 57%.

Почти половина опрошенных (46%) считают, что российское образование не приблизилось к мировым стандартам, 37% считают, что это все-таки произошло.

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