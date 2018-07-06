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Bloomberg назвал вероятным заключение сделки Трампа и Путина по Сирии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться об отводе проиранских войск от израильской границы на юге Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что роль Ирана в Сирии может стать одной из главных тем встречи Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля.

Путин принципиально согласился с предложениями США и Израиля о замене иранских сил в регионе на войска, лояльные Дамаску, заявили агентству два кремлевских советника. Этот вопрос Москва обсуждает и с Ираном.

Россия и США заинтересованы в наполнении саммита конкретными договоренностями. Иранский вопрос, как ожидается, Путин и Трамп обсудят один на один, на встрече без советников. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите в Хельсинки предусмотрен такой формат общения. Посол США в России Джон Хантсман также подтвердил предстоящую встречу президентов тет-а-тет.

Сам Трамп считает, что предстоящая встреча с Путиным принесет желаемые результаты. «Верьте мне, все будет отлично», - пообещал он на митинге в Монтане. «Готов ли я? Абсолютно готов. Я готовился к этому делу всю свою жизнь», - приводит его слова CNN.

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