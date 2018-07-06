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В России возбудили новое дело против обвиняемого в отмывании $4 млрд

Россия направила Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника для привлечения его к уголовной ответственности по новому уголовному делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК), передает «РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Изначально в России против Винника было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.

Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. «По результатам проверки названных заявлений 21 мая было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере», — напоминает Генпрокуратура.

Надзорное ведомство 1 июня в отношении россиянина вынесло постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого. Суд заочно санкционировал его арест.

Экстрадиции Винника также добиваются США и Франция. Сейчас он находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

В свою очередь Франция в конце июня потребовала от Греции выдать Винника по обвинению в отмывании денег. «Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил адвокат обвиняемого. По его словам, Винник будет находиться в Греции, пока будет рассматриваться запрос Франции. «После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут также первая инстанция и верховный суд», – объяснял адвокат. По его словам, другие страны также могут предъявить обвинения Виннику.

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