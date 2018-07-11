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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции

Россия «по сложившейся практике» даст зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Греции. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявило в среду Министерство иностранных дел России.

О том, что Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум запрещает въезд в страну, сообщила ранее в среду греческая газета «Катимерини» со ссылкой на дипломатические источники. Издание в своем материале назвало только одно имя – сотрудника российского посольства Виктора Яковлева. Какую должность занимает Яковлев, неясно. На сайте российского посольства в Греции в разделе «дипломатический состав» человека с таким именем и фамилией нет. По данным собеседников издания, поводом для решения Афин стало вмешательство во внутренние дела Греции, в частности попытки сбора и распространения информации и подкупа греческих чиновников.

В марте Великобритания выслала 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за отравление Лондон возложил на Москву. Российская сторона свою причастность отрицает.

В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов выслали и другие страны Евросоюза и НАТО. В частности, США выслали 60 российских дипломатов. По четыре дипломата должны были покинуть Канаду, Германию, Францию и Польшу. Ро три — Литву и Чехию, по два — Италию, Данию и Нидерланды, по одному — Финляндию и Румынию. Всего 28 стран выслали более сотни российских дипломатов.

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