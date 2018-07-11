Политика

Новости

СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из Греции

Власти Греции приняли решение выслать двух российских дипломатов и еще двум запретить въезд в страну. Об этом в среду сообщила греческая газета «Катимерини» со ссылкой на неназванные источники. Издание называет только одного дипломата – сотрудника российского посольства Виктора Яковлева. Имена других россиян, которых коснется решение Афин, не приводятся.

Поводом для такого решения, по данным издания, стали «противоправные действия против национальной безопасности». В сообщении уточняется, что речь идет о вмешательстве во внутренние дела Греции, в частности о попытках сбора и распространения информации и подкупа греческих чиновников. При этом в статье отмечается, что попытка подкупа правительственных чиновников оказалась безуспешной.

Какую должность занимает упомянутый в статье Виктор Яковлев в посольстве, неясно. В разделе «дипломатический состав» на сайте российского посольства в Греции такой человек не упоминается.

Газета отмечает, что некоторая напряженность в отношениях Афин и Москвы могла появиться еще два года назад и решение о высылке дипломатов не стало «ударом грома среди ясного неба». В то же время собеседники издания подчеркнули, что Греция по-прежнему настроена поддерживать хорошие отношения с Россией – но только при условии уважения ее суверенитета. Источники также отметили, что Афины всегда «были особенно осторожны» в отношениях с Россией. В частности, они напоминают, что Греция не последовала примеру других западных стран, когда те весной одна за другой высылали российских дипломатов после отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На момент публикации официального подтверждения информации о высылке дипломатов из Греции не было.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. его обменяли на задержанных в США российских агентов. С тех пор он проживал в Великобритании. В марте Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за отравление Великобритания возлагает на Россию. Москва свою причастность отрицает.

В ответ на отравление Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов, которые, по ее данным, работали на российскую разведку. Этому примеру последовали США, Канада, Австралия и другие – всего 28 стран выслали более 100 российских дипломатов. Российский МИД назвал это «провокационным жестом пресловутой солидарности с Лондоном» и выразил «решительный протест».

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов