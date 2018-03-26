МИД России обещал отреагировать на высылку российских дипломатов
МИД России выразил «решительный протест» после солидарного решения США и ряда стран Европы о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Российское внешнеполитическое ведомство считает, что союзники пошли на поводу у Великобритании, а связь России с отравлением в Солсбери 4 марта не доказана. МИД обещает отреагировать на этот «недружественный шаг».
«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов, - пишет российский МИД. - Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации». По мнению МИД России, власти Великобритании, отказавшись от предметного взаимодействия, «де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию», причем «объективных и исчерпывающих данных» нет и у союзников.
«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем», - пишет МИД.
Сегодня власти США, Канады и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Из США в недельный срок будут высланы 60 российских дипломатов - 48 работников российского посольства и 12 сотрудников российской миссии в ООН. Помимо этого, будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.