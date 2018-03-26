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МИД России обещал отреагировать на высылку российских дипломатов

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МИД России выразил «решительный протест» после солидарного решения США и ряда стран Европы о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Российское внешнеполитическое ведомство считает, что союзники пошли на поводу у Великобритании, а связь России с отравлением в Солсбери 4 марта не доказана. МИД обещает отреагировать на этот «недружественный шаг».

«Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов, - пишет российский МИД. - Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации». По мнению МИД России, власти Великобритании, отказавшись от предметного взаимодействия, «де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию», причем «объективных и исчерпывающих данных» нет и у союзников.

«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем», - пишет МИД.

Сегодня власти США, Канады и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Из США в недельный срок будут высланы 60 российских дипломатов - 48 работников российского посольства и 12 сотрудников российской миссии в ООН. Помимо этого, будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.

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Политика
Новости

В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра

Ведомости
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Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков поручил подготовить документы на снос сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», передает «Интерфакс».

«Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса», - отметил он на заседании оперативного штаба.

Пучков поручил наладить взаимодействие федеральных структур и служб Кемеровской области в темное время суток, отметив, что поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно.

Министр призвал вынесенный за пределы ТЦ строительный мусор «отправить на площадку», и шаг за шагом продвигаться, разбирая завалы. По его словам, необходимо будет укреплять строительные конструкции там, где есть риск их обрушения.

Пучков также заявил, что 23 погибших опознаны. На данный момент пропавшими числятся шесть человек.

Пожар в здании кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, но полностью потушить пожар до сих пор не удалось. Позже МЧС сообщили о гибели 64 человек. За помощью ко врачам обратились более 40 пострадавших.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Политика
Новости

Bloomberg сообщил о приезде Ким Чен Ына в Китай

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал с официальным визитом в Китай, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Как отмечает агентство, это первая поездка северокорейского лидера за пределы страны с момента его прихода к власти в 2011 г. О том, как долго Ким будет в Китае и с кем он встретится, не сообщается.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. 16 марта Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином возможность проведения встречи.

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Бизнес
Новости

Совет директоров «Магнита» могут избрать из большинства независимых директоров

Ведомости
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Совет директоров «Магнита» предложил новый состав, в который могут войти четыре независимых директора: бывший финансовый директор ритейлера Александр Присяжнюк, Евгений Кузнецов из Genesis Investment Management, основатель «Ленты» Олег Жеребцов и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Новый совет будет избран на внеочередном собрании акционеров 19 апреля, говорится в сообщении компании.

Кроме этого, в совет директоров номинированы два представителя группы ВТБ – Тимоти Демченко и Алексей Махнев, а от «Магнита» в него могут войти гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан и замгендиректора сети по продажам Илья Саттаров. Всего в совете директоров «Магнита» входит семь человек, а номинировано 12.

ВТБ объявил о покупке более 29% «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого в феврале. Галицкий покинул пост гендиректора и выйдет из совета директоров, но у него останется 3,04% ритейлера.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Политика
Новости

Литва закрыла въезд для 44 россиян

Ведомости
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Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете на въезд в страну 44 гражданам России, передает BNS.

Россияне внесены в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать в Литву, так как, по мнению властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Официально фамилии не раскрываются.

Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. Ранее в него были включены фамилии 49 граждан России.

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Технологии
Новости

Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook

Ведомости
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Сервис микроблогов Twitter решил практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе, сообщило агентство Reuters. Уже на этой неделе будет запрещена реклама первичных размещений токенов (ICO), реклама продаж токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.

До этого рекламу криптовалют запретили Google и Facebоok. Запрет Google начнет действовать с июня и также распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные.

Facebоok в феврале запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманными методами продвижения, считает Facebоok.

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Технологии
Новости

Котировки Facebook упали на 5% после новости о расследовании регулятора

Ведомости
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Защита личных данных пользователей социальной сети Facebook стала предметом непубличного расследования Федеральной комиссии по торговле США (FTC), сообщило агентство Bloomberg. В заявлении FTC говорится, что регулятор «крайне серьезно» относится к последним публикациям о нарушениях безопасности данных в крупнейшей соцсети и ведет «открытое непубличное расследование».

Ранее FTC отказывалась подтвердить расследование, указывает CNBC. Если будет установлено, что Facebook нарушала условия пользовательского соглашения на раскрытие и использование личных данных, ей грозит штраф до $40 000 за одно нарушение. На новости о расследовании котировки Facebook упали на 5%. За последние дни компания потеряла свыше 10% капитализации.

На минувшей неделе основатель Facebook Марк Цукерберг прокомментировал скандал из-за утечки персональных данных 50 млн пользователей, признав, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica воспользовалась уязвимостью, собрав в 2013 г. персональные данные большого количества пользователей. Получив данные, Cambridge Analytica использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения американских избирателей. При помощи созданного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк потребовал отменить сделку Автовазбанка и «Возрождения» на 697 млн рублей

Интерфакс/Ведомости
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Сегодня в арбитражном суде Москвы представитель Промсвязьбанка заявил, что предметом иска к дочернему (санируемому) Автовазбанку является договор цессии, по которому к Автовазбанку перешли права требования по кредитному договору от банка «Возрождение».

Промсвязьбанк требует применить последствия недействительности сделки посредством взыскания с «Возрождения» 697,2 млн руб. в пользу Автовазбанка, единственным участником которого является Промсвязьбанк. Кто является заемщиком по кредитному договору, представитель истца не уточнил. По словам представителя Промсвязьбанка, Автовазбанк приобрел права требования у «Возрождения» по цене около 700 млн руб., но реальная цена этих прав составляет 10% от номинальной. «Таким образом, Автовазбанку был причинен ущерб», - заявил представитель Промсвязьбанка.

Кроме того, Промсвязьбанк на заседании подал ходатайство о признании Автовазбанка ненадлежащим ответчиком. Ответчиком должен быть банк «Возрождение», считает представитель истца. Суд оставил открытым это ходатайство, а также ходатайство самого Автовазбанка о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Самарской области.

Затем суд объявил перерыв в слушании дела до 30 марта, обязав стороны к следующему заседанию представить письменные позиции по ходатайству о подсудности.

Промсвязьбанк подал иск к дочернему Автовазбанку 31 января. Третьим лицом по иску выступает родственный банк «Возрождение», но его детали до сих пор не раскрывались.

Летом 2015 г. Промсвязьбанк братьев Ананьевых стал санатором Автовазбанка. В декабре 2017 г. финансовое оздоровление потребовалось уже самому Промсвязьбанку – он перешел под контроль ЦБ. При этом регулятор предписал Ананьевым снизить свою долю в «Возрождении» минимум до 10%. Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие за день до введения в банк временной администрации.

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Политика
Новости

Посол России в США выразил протест в связи с высылкой дипломатов

Ведомости
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Посол России в США Анатолий Антонов выразил решительный протест помощнику госсекретаря США Уэссу Митчеллу в связи с решением Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов.

«Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий США и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве России в расследование дела [Сергея Скрипаля] как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери», - сказал российский посол (цитата по ТАСС).

Антонов уточнил состав высылаемых: территорию США покинут 46 человек из Вашингтона, два человека из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постпредства России при ООН. «Кроме того, с 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле (штат Вашингтон)», - сказал он.

В понедельник утром Антонов был вызван в госдепартамент США. Кроме Соединенных Штатов о высылке российских дипломатов объявили 14 стран Европы. Больше всего - 13 дипломатов - высылает Украина. Германия, Польша и Франция вышлют по четыре российских дипломатических работника.

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Политика
Новости

Курс рубля упал на новости о выдворении российских дипломатов

Ведомости
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Курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро после сообщений о высылке российских дипломатов из США и 14 стран Евросоюза, свидетельствуют данные Московской биржи.

С 16.00 к 16.16 по мск доллар укрепился на 26 коп. до 57,24 руб./$, евро – на 38 коп. до 71,03 руб.

К 17.00 курс американской валюты скорректировался до 57,16 руб./$ (в то же время оставшись слабее на 0,24% к закрытию торгов в пятницу), европейской – до 71,09 руб. (крепче на 0,5%).

Российский рынок акций также отреагировал на новость снижением. Индекс Мосбиржи к 17.00 уменьшился на 1,3% к закрытию предыдущих торгов, индекс РТС – на 1,4%.

Власти 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. «В ближайшие дни, недели не исключены и другие меры», – написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Бизнес
Новости

Совладелец «Зимней вишни» пообещал по 3 млн рублей семьям погибших при пожаре

Ведомости
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Семьи жертв пожара в кемеровском торгово-разлекательном центре «Зимняя вишня» получат по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего от компании «Кондитерус ком». Об этом сообщил основатель «КДВ групп» и совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов в интервью «Ведомостям». По его словам, компенсации компания выплатит «независимо от результатов расследования» трагедии.

Полностью интервью можно прочитать по ссылке.

По словам Штенгелова, через «Кондитерус ком» ему принадлежат «меньше половины» площадей ТРЦ. «Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади», - сказал он.

Штенгелов уточнил, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса и хотел бы разобраться в произошедшем. Это ужасная трагедия, отметил он. По его словам, сотрудники ТРЦ склоняются к версии, что в детской комнате кто-то поджег поролон. «Торговый центр проверяла пожарная инспекция – как мне рассказывают, все было исправно», – добавил Штенгелов.

В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался пожар. По последним данным, погибло 64 человека, среди которых много детей. До сих пор есть пропавшие без вести. Следственный комитет пришел к выводу, что пожарные выходы в здании были заблокированы. Правительство России пообещало выплатить по 1 млн руб. за каждого погибшего.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Финансы
Новости

Верховный суд отменил решения судов против вкладчика, снявшего деньги до банкротства банка

Ведомости/Интерфакс
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Верховный суд (ВС) России отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика, снявшего средства со счета незадолго до отзыва лицензии у банка.

11 февраля 2016 г. Рашит Сайфутдинов получил в кассе банка «Унифин» $40 000, 25 000 евро и 2,55 млн руб. Через несколько дней - 15 февраля - ЦБ отозвал лицензию у банка. Когда против банка возбудили дело о банкротстве, конкурсный управляющий (Агентство по страхованию вкладов, АСВ) оспорил в суде выдачу средств вкладчику, посчитав, что расчеты с ним были проведены предпочтительно перед другими кредиторами.

Суды всех трех инстанций поддержали АСВ, указав, что на дату совершения сделки (11 февраля 2016 г.) у банка уже была картотека не исполненных в срок распоряжений других клиентов банка в связи с недостаточностью средств.

Сайфутдинов подал жалобу в ВС, указав, что выводы судов о предпочтении сделаны при неправильном применении закона о банкротстве. По его словам, перевод средств был осуществлен по поручению от 26 января 2016 г., а 11 февраля 2016 г. произошла лишь выдача заранее подготовленных средств. В суде выяснилось, что АСВ оспаривает только выдачу средств из кассы, но не проведение операции по счету.

Кроме того, в картотеке неисполненных платежных поручений были требования юридических лиц и ИП, что исключает предпочтение при совершении оспариваемой сделки, поскольку требования Сайфутдинова основаны на договоре банковского вклада и относятся к требованиям кредиторов первой очереди, указал заявитель. Его представитель отметила, что осведомленность вкладчика о проблемах банка доказана не была, деньги же понадобились ему на покупку квартиры.

В суде представители АСВ заявили, что в предбанкротный период спорной можно считать операцию по досрочному закрытию вклада и снятию более 1 млн руб.

ВС в итоге отменил решения судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В начале февраля АСВ подало в суд около 500 исков к вкладчикам ряда обанкротившихся банков, которые забрали свои деньги незадолго до отзыва у банков лицензий, написал «Коммерсантъ». Агентство пытается через суд взыскать средства, снятые со счетов незадолго до отзыва лицензии, а затем возвращает взысканные деньги вкладчикам в виде страховки по вкладам, но до суммы 1,4 млн руб., писала газета.

«Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, — указывают в АСВ. — Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов [наличие картотеки]», - комментировало это сообщение АСВ.

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