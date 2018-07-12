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РБК узнал о критическом положении дел в пожарной охране

Дефицит кадров и обмундирования пожарной охраны является одной из ключевых проблем, выявленных в ходе масштабного внутреннего аудита МЧС, проводившегося с 28 мая по 15 июня по требованию нового министра Евгения Зиничева. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад, сделанный на селекторном совещании начальником Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктором Яцуценко по итогам проверки.

«Численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», - заявил Яцуценко, опровергая «ложное мнение о довольно благополучной ситуации с укомплектованностью дежурных караулов — около 90%». На деле некомплект личного состава пожарной охраны составляет 23 100 человек, некомплект дежурных караулов — 10 800. После сокращения на 50% штата Государственного пожарного надзора на каждого из 9800 инспекторов приходится более тысячи объектов.

Аудиторы пришли к выводу, что с 2014 г. в МЧС принимались решения, приведшие к «уничтожению системы материально-технического обеспечения». Система планирования и отчетности просто исчезла. Проверка показала, что обеспечение службы тыла и вооружения продовольствием в 2018 г. составляет 88%, вещами — 21%, горюче-смазочными материалами — 36%, средствами на содержание техники — 20%.

В докладе говорится и об устаревшей технике: у 67% основной пожарной техники и 73% специальной техники превышены сроки эксплуатации. Около трети пожарных автомобилей находится в эксплуатации более 25 лет.

Также аудиторы обратили внимание на факты «необоснованного формирования параметров гособоронзаказа» на 2018–2027 гг. Так, из госпрограммы вооружения МЧС были исключены «высотная техника, автолестницы, коленчатые подъемники в количестве 340 единиц на сумму более 1 млрд руб., боевая одежда пожарных в количестве 21 000 единиц на сумму более 75 млн руб., пожарные рукава — более 39 000 единиц на сумму более 170 млн руб.», говорится в докладе. При этом в программе фигурируют 2000 беспилотников на сумму 450 млн руб., хотя реальная потребность составляет всего 88 шт.