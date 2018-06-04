Путин повысил бывшего пожарного до первого замминистра по чрезвычайным ситуациям

Чуприян будет осуществлять о перативное управление МЧС, полагает источник «Ведомостей» Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС

Президент Владимир Путин повысил Александра Чуприяна, последние 12 лет работавшего замминистра по чрезвычайным ситуациям. Теперь Чуприян - первый заместитель министра. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации. Новый контракт с Чуприяном подписан на пять лет, указано в документе.

До этого первым замминистра Министерства по чрезвычайным ситуациям с 2015 г. был Владимир Степанов. Он отправлен в отставку.

Александру Чуприяну 60 лет. Карьеру после армии он начинал как обычный пожарный, позднее окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности», следует из его биографии на сайте МЧС. В разное время Чуприян работал в Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школе МВД, руководил управлением противопожарной службы МЧС Петербурга и Ленинградской области, главным управлением государственной противопожарной службы МЧС. С 2006 г. был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

В мае сменилось руководство МЧС: вместо Владимира Пучкова министром стал заместитель директора ФСБ и бывший адъютант Путина Евгений Зиничев. Назначение стало неожиданностью, на должность рассматривали в том числе Чуприяна, говорил ранее источник «Ведомостей» в силовых структурах. Собеседник «Ведомостей» в ведомстве рассказывал, что вскоре после смены министра на должность его первого заместителя ожидается назначение специалиста по тушению и предотвращению пожаров. Задачей нового министра будет решение кадровых вопросов, а оперативным управлением МЧС займется именно Чуприян, полагал источник «Ведомостей» в Минобороны.

Новое руководство МЧС уже начало реформу, писал «Коммерсантъ». По данным газеты, 25 мая Чуприян провел совещание в МЧС, где объявил, что с оптимизацией расходов ведомства за счет сокращения сотрудников покончено (газета писала, что с 2015 г. из МЧС уволили 59 800 человек). Чуприян на совещании заявил, что был «шокирован числом вакансий и некомплектом по штату», и распорядился в кратчайший срок представить предложения по комплектованию подразделений системы МЧС, писал «Коммерсантъ».

«Зимняя вишня» Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта. Погибли 60 человек, большинство - дети. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после трагедии подал в отставку. В числе арестованных после пожара - начальник пожарного караула Сергей Генин и бывший руководитель МЧС Кузбасса Александр Мамонтов. Им предъявлены обвинения в халатности.

По данным издания, он также призвал положить конец экономии горюче-смазочных материалов, заявив, что она нарушает тренировочный и учебный процессы и ведет к профессиональной деградации пожарных. Ранее сами пожарные говорили «Коммерсанту», что из-за экономии горюче-смазочных материалов перестали проводить практические выездные занятия на объектах, что затрудняло работу в случае ЧС: в частности, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выяснилось, что многие пожарные там не были и знали объект только по бумагам.

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