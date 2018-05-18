МЧС возглавит бывший адъютант Путина

Евгений Зиничев назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виталий Невар / ТАСС

Заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вместо Владимира Пучкова.

В 2016 г. Зиничев в течение двух месяцев был и. о. губернатора Калининградской области, а до этого служил в ФСО и занимал должность адъютанта президента.

Источник в спецслужбах говорит, что конкретные задачи Зиничева в ФСБ были толком неизвестны – он создал свой собственный небольшой аппарат, который жил своей жизнью. По словам политолога Евгения Минченко, Зиничев рассматривался как один из кандидатов на пост директора ФСБ, поэтому его назначение в МЧС имеет значение не само по себе – главное, что он не назначен директором ФСБ.

По словам политолога Виталия Иванова, во время руководства Пучкова ухудшилась репутация МЧС, особенно из-за противопожарной службы. «Кемеровская трагедия – только вершина айсберга. Его отставка в свете недавних событий воспринимается как наказание», – отмечает политолог. В марте в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли в результате пожара 60 человек.

Источник в силовых структурах говорит, что на замену Пучкову были и другие кандидаты – например, его заместитель Александр Чуприян, и для многих назначение Зиничева стало неожиданностью.