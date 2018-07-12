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МИД России увидел в саммите НАТО стереотипы холодной войны

Российский МИД прокомментировал заявления, сделанные на саммите НАТО в Брюсселе о военной угрозе со стороны России. «В Москве, разумеется, следят за ходом саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. Его решения будут внимательно проанализированы под углом последствий для европейской безопасности», – отмечается в официальном комментарии МИДа.

Заявления, опубликованные на сайте НАТО, свидетельствуют о том, что члены альянса по-прежнему не заинтересованы в объективной оценке причин ухудшения «ситуации с безопасностью в Евро-Атлантике и предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов «холодной войны». Обвиняя Россию в усилении напряженности на европейской территории, военный блок НАТО при этом увеличивает собственную военную активность даже в относительно спокойных регионах Балтики и на севере Европы.

«Попытки все извратить, во всем обвинить Россию – абсолютно неуклюжи. Это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом», – считает российский МИД. В министерстве отметили, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, однако при этом активизирует закупки вооружения для наступлений. Заявления о необходимости предотвращения рисков непреднамеренных инцидентов члены НАТО сопровождают масштабным увеличением маневров около российских границ, после призывов поддерживать диалог члены НАТО высылают российских дипломатов. «Отчитываясь об увеличении оборонных бюджетов под предлогом модернизации вооруженных сил России, союзники предпочитают не афишировать, что их совокупные военные расходы многократно превышают российские и составляют больше половины общемировых трат на эти цели», – говорится в комментарии.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предложил членам альянса увеличить военные расходы с 2 до 4% от ВВП. Сейчас большинство стран – членов НАТО перечисляют на оборонные расходы менее 2% ВВП. В 2018 г. Польша перечислит 1,98%, Франция – 1,81%, Румыния – 1,93%, Литва – 1,96%, Германия – 1,24%, Бельгия – 0,93%, столько же Испания. Меньше всех направляет на военные расходы Люксембург – 0,55% ВВП. В 2018 г. более 2% на оборонные расходы потратят Великобритания (2,1%), Греция (2,27%) и Эстония (2,14%). США перечислят больше всех – 3,5% ВВП.