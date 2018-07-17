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WP сообщила об отказе Трампа от «жесткой позиции» по отношению к Путину

Сотрудники Белого дома подготовили для президента Дональда Трампа перед встречей с Владимиром Путиным более 100 страниц материалов, в которых рекомендовали занять «жесткую позицию» по отношению к российскому лидеру. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов.

При этом Трамп «проигнорировал» большинство бумаг своих советников, уточняет газета. Один из собеседников издания отметил, что заявления американского лидера оказались «противоположны запланированным». По словам другого источника, перед встречей президентов двух стран советники Трампа обсудили с ним присоединение Крыма и возможное российское вмешательство в выборы, но Трамп принял другое решение по поводу своих заявлений на саммите.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух государств сначала побеседовали в формате тет-а-тет, а затем в составе делегаций. На пресс-конференции по результатам переговоров президенты России и США заявили, что беседа прошла успешно. «Даже во время холодной войны США и Россия были способны вести диалог, но наши отношения никогда не были такими плохими, как сейчас. Это изменилось четыре часа назад», – подчеркивал Трамп.

Путин сообщил, в свою очередь, что передал американскому коллеге предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия. Российский лидер также предложил организовать контакты между спецслужбами двух стран «на системной основе».

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки