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Bloomberg узнал о решении Трампа обвинить сотрудников ГРУ до саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп распорядился до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным предъявить обвинения 12 россиянам по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, Трамп счел, что это даст ему преимущество на переговорах с Путиным.

По данным Bloomberg, первый заместитель министра юстиции США Род Розенштейн на прошлой неделе поставил Трампа в известность об обвинительном заключении. Президенту было предложено решить, когда обнародовать документ, – до или после саммита США – Россия. Трамп выбрал первый вариант.

Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

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