Серебренникову продлили домашний арест

Французский танк Renault FT-17 преодолевает траншею, U.S. Signal Corps

Автомобилестроение: Renault и другие В Первой мировой войне участвовало немало автопроизводителей, которые впоследствии продолжили работу и существуют до нашего времени. Французская Renault, основанная в 1899 г. и производившая к началу войны легковые автомобили, такси, автобусы и грузовики, занялась выпуском боеприпасов, носилок, карет "скорой помощи", военных самолетов и боевых машин, таких как танк Renault FT-17. Это первый серийный легкий танк, он также считается одной из наиболее революционных моделей в истории танкостроения. FT-17 впервые имел башню кругового вращения (360 градусов), в нем также впервые была применена компоновка отделений, ставшая классической (впереди - отделение управления, в центре - боевое, сзади - моторное). FT-17 производился по лицензии в США и в Италии, модифицированная копия выпускалась также в Советской России под названием «Рено русский» (стал первым советским серийным танком). Во время войны в ход пошли даже гражданские автомобили Renault. Французская армия реквизировала парк парижских такси (существовал с 1905 г., когда город заказал у Renault 1500 машин), чтобы доставлять на них солдат из Парижа к реке Марна в сентябре 1914 г. Битва на Марне - первое крупное сражение войны между англо-французскими войсками и немецкой армией, которая после приграничных столкновений стремительно продвигалась вперед, намереваясь обойти Париж с запада и взять французскую армию в котел. Марнское сражение Германия проиграла (в результате был сорван стратегический план, предусматривавший быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из войны), а способствовавшие победе автомобили Renault стали называть Taxi de la Marne, «марнское такси». В дальнейшем Renault использовала военные наработки для производства сельскохозяйственной и промышленной техники. Например, первый трактор компании, Type GP, выпускавшийся в 1919-1930 гг., был создан на основе танка FT-17. В производстве военной техники участвовали и другие автопроизводители. Так, немецкая Daimler выпускала автомобили для армии, в том числе совместно с Krupp - грузовики Krupp-Daimler, ставшие самым распространенными автомобилями в немецких войсках, а также авиадвигатели и даже самолеты. Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну, запретил Daimler выпускать военную технику. Американская Ford Motor во время войны стала выпускать корабли. Строительство завода Ford Rouge совпало со вступлением США в войну в 1917 г., и правительство заказало компании противолодочные корабли - они и стали первой продукцией завода. Из заказанных 100 кораблей было построено 60, когда война завершилась. Ford также поставлял странам-союзникам каски, танки, авиадвигатели, грузовики, кареты "скорой помощи", тракторы Fordson и автомобили «модель Т». Именно началу войны британская компания Rolls-Royce обязана новым направлением своей деятельности - производством авиадвигателей; до этого она выпускала только автомобили. В 1914 г. Генри Ройс разработал свой первый авиадвигатель Eagle; по информации компании, на эти двигатели «пришлось около половины лошадиных сил, использовавшихся союзниками во время войны в воздухе». В дальнейшем как самостоятельная компания Rolls-Royce сохранилась именно в секторе производства авиадвигателей (выпуск автомобилей сейчас находится под контролем BMW).

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