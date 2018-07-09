Серебренников назвал дело «Седьмой студии» выдуманным для его «уничтожения»

Кардашов Антон / АГН Москва

Режиссер Кирилл Серебренников считает, что дело «Седьмой студии» было сфабриковано, чтобы уничтожить его или людей связанных с ним. «Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. (. . .) Дело выдумано либо, чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных», – сказал Серебренников в понедельник, 9 июля, на заседании в Мосгорсуде (цитата по «Интерфаксу»)

Серебренникова и его бывших коллег по «Седьмой студии» – Софью Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина – обвиняют в хищении 133 млн. рублей, которые были выделены из федерального бюджета в 2011-2014 гг на проект «Платформа». Все обвиняемые, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом. В мае 2018 года меру пресечения Малобродскому изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем.

На заседании в понедельник Мосгорсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Серебренникова, который просил отменить постановление Басманного суда и не ограничивать защите время на ознакомление с материалами расследования. По словам адвоката, Европейской конвенцией по правам человека гарантируется право каждому знать, в чем он обвиняется. «И подготовка защиты - это не изучение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а изучение всех материалов. (...) Все идет к тому, что любое решение по этому делу, если оно будет не в нашу пользу, Европейский суд признает несправедливым и Верховный суд его отменит», – заявил адвокат режиссера в ходе прений. Сам Серебренников сказал судьям, что «ни у кого нет никакой необходимости и желания что-то задерживать».

В мае 2018 года суд обязал всех фигурантов дела «Седьмой студии» - Серебренникова, Апфельбаум, Малобродского и Итина - завершить ознакомление с материалами к 19 июля. Еще одна обвиняемая бывший главный бухгалтер проекта Нина Масляева признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Другая фигурантка - продюсер Екатерина Воронова - находится в международном розыске. Серебренников изначально отрицал все обвинения, выдвинутые следствием. «Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», – писал Серебренников на своей страничке Facebook еще вначале расследования.

Защита Апфельбаум также обжаловала решение суда об ограничении во времени для ознакомления с материалами дела и Мосгорсуд удовлетворил ее жалобу. «Мы настроены очень серьезно и очень серьезно знакомимся с делом. Физически невозможно 258 томов прочитать за два-три месяца. Прочитать один том показаний людей, которые говорят неправду - это уже очень трудно. Создается впечатление, что кто-то куда-то торопится», – заявила адвокат Ирина Поверинова. «Это очень громкое, резонансное дело. И, если следствие говорит, что собрано достаточное количество доказательств – значит, тем более нам надо дать достаточно времени для ознакомления с ними», – прокомментировала Амфельбаум решение суда.