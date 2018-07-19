Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью 2018 г. Вашингтон. Об этом в Twitter написала представитель Белого дома Сара Сандерс.
По ее словам, приглашение российской стороне Болтон уже передал. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Стороны уже обсуждают этот вопрос», - написала она.
В конце июня Болтон приезжал с рабочим визитом в Москву для организации встречи российского и американского президентов. Во время пребывания в столице советник Трампа встретился с Путиным. Он также пообщался тогда с помощником президента по международным вопросам Юрием Ушаковым.
Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
«На мой взгляд, наказания за прорывы на поле нужно ужесточить. Например, в Англии за такое могут завести уголовное дело. Там даже у поля есть специальные таблички, напоминающие о том, что может грозить за прорыв» – так он прокомментировал акцию участников Pussy Riot, которые 15 июля во время финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле.
По словам Сорокина, акция его расстроила. «Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно», – сказал он, добавив, что выбежавшие на поле люди неуважительно отнеслись к труду тысяч человек. Они воспользовались полицейской формой и устроили акцию. «С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», – сказал Сорокин.
По его словам, сотрудников, которые пропустили ряженых к полю, накажут. «Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры», – добавил он. По его словам, произошедшее является уникальным случаем. В России к сотруднику в форме относятся с уважением. Этим воспользовались участники акции. «Стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», – сказал он.
В понедельник, 16 июля, Хамовнический районный суд Москвы признал четырех участников Pussy Riot, устроивших акцию «Милиционер вступает в игру», виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП). Суд дал им по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования в ближайшие три года.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
Damir Sagolj/REUTERS
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
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Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
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Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
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Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
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Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
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INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
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Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
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Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
10/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
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Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
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Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
13/20
Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
14/20
Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
15/20
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».
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Федеральный окружный суд Вашингтона перенес судебное заседание по делу гражданки России Марии Бутиной на 25 июля. Соответствующее постановление суда была размещено в электронной базе данных судебной системы США.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте суда, заседание по делу Бутиной начнется в 10.15 по местному времени (17.15 мск). Ранее сообщалось, что следующее судебное заседание состоится 24 июля.
В четверг, 19 июля, сотрудники российского посольства в Вашингтоне смогли посетить Бутину. В США ее обвиняют в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора. По информации «РИА Новости», российские дипломаты пробыли у нее более двух часов. Комментировать посещение россиянки они отказались.
Сотрудники ФБР задержали Бутину в Вашингтоне 15 июля, 18 июля суд принял решение оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства из-за риска побега. В США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Во время предыдущего судебного заседания Бутина не признала своей вины.
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
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ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
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Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан (в том числе бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола), которые могут быть причастны к противозаконной деятельности в России. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
«Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп с ним не согласен», – сказала она. «Надеемся, что президент Путин позволит 12 идентифицированным россиянам приехать в США, чтобы доказать свою невиновность или быть признанными виновными», – добавила она.
Ранее Белый дом заявлял, что рассмотрит возможность допроса российскими следователями американских граждан. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной говорил, что российская сторона хотела бы допросить Макфола и дважды заочно осужденного в России руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов на 3 млрд руб., а также к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации.
На встрече с Трампом в Хельсинки Путин предложил ему сотрудничество, согласно которому Москва допросит 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, а Вашингтон позволит допросить американцев по делу Браудера.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому упраздняются три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Копия документа опубликована на портале правовой информации.
«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.
Этим же указом глава государства учреждает Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. «Преобразовать Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», - говорится в копии документа.
Председателем совета является Путин, его заместителем - премьер Дмитрий Медведев. Ответственный секретарем выбран помощник президента Андрей Белоусов. Всего в совет входят более 30 чиновников.
Новая администрация президента. Полный состав
Евгений Разумный / Ведомости
Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Кириенко переназначен первым замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за внутреннюю политику
2/25
Михаил Метцель / ТАСС
Алексей Громов переназначен первым замруководителя президентской администрации. В прошлой администрации отвечал за СМИ
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Дмитрий Песков переназначен замруководителя администрации – пресс-секретарем Путина
4/25
PhotoXPress
Владимир Островенко переназначен заместителем руководителя администрации Кремля. В прошлой администрации курировал вопросы протокола
5/25
Максим Стулов / Ведомости
Магомедсалам Магомедов переназначен замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за межнациональные отношения
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Андрей Белоусов переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал экономические вопросы
7/25
Евгений Разумный / Ведомости
Юрий Ушаков переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал вопросы внешней политики
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владислав Сурков переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал решение проблем Донбасса
9/25
Евгений Разумный / Ведомости
Игорь Левитин переназначен помощником президента. В прошлой администрации отвечал за транспорт
10/25
Денис Гришкин / Ведомости
Лариса Брычева сохранила пост помощника президента, руководителя правового управления президента
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Андрей Фурсенко переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал вопросы образования
12/25
Михаил Почуев / ТАСС
Бывший замруководителя ФТС, экс-глава управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев назначен помощником президента
13/25
Владимир Федоренко / РИА Новости
Замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля
14/25
PhotoXPress
Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента
15/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Глазьев сохранил пост советника президента по экономическим вопросам
16/25
Антон Новодережкин / ТАСС
Александра Левицкая сохранила пост советника президента. В прошлой администрации отвечала за социальные вопросы
17/25
Максим Стулов / Ведомости
Вениамин Яковлев сохранил пост советника президента, отвечающего за судебную систему и вопросы права
18/25
Дмитрий Калимулин сохранил должность руководителя референтуры президента, одновременно назначен помощником Путина
19/25
Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Антон Кобяков сохранил пост советника президента. В прошлой администрации отвечал за подготовку Петербургского экономического форума
20/25
Сергей Портер / Ведомости
Михаил Федотов сохранил пост советника президента. В прошлой администрации курировал вопросы защиты прав человека
21/25
Максим Стулов / Ведомости
Владимир Толстой сохранил пост советника президента по культуре
22/25
Анна Исакова / фотослужба Госдумы / ТАСС
Гарри Минх переназначен полномочным представителем Путина в Госдуме
23/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Кротов переназначен полномочным представителем Путина в Конституционном суде
24/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Артур Муравьев переназначен полномочным представителем Путина в Совете Федерации
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В пресс-службе международной платежной системы Mastercard уточнили информацию о технологии selfie pay, которую компания собирается начать тестировать осенью. Selfie pay позволит оплачивать покупки с помощью не подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства, а «моргания двумя глазами».
«Подмигивание в данном случае не является корректным названием. Технология предполагает моргание двумя глазами», - уточнили в Mastercard. Моргание при этом будет использоваться в качестве подтверждения платежа, добавили в компании.
В четверг вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев рассказал журналистам, что с ноября этого года компания начнет тестировать технологию selfie pay совместно с кредитными организациями. Массовое внедрение технологии в России и мире планируется на начало следующего года, говорил он. По его словам, технология может быть интегрирована в любое приложение, с помощью которого пользователь совершает покупки.
Ранее Visa и Mastercard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах.
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Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота», сообщается на сайте правительства. Государству принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот».
Также в числе кандидатов гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, гендиректор «Всмпо-Ависма» Михаил Воеводин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и управляющий директор «Ренессанс брокера» Игорь Каменской.
В начале июля «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.
«Российские дипломаты находятся в здании. Подробностей сообщить не могу — нам запрещено давать комментарии», — сообщил агентству охранник на входе в учреждение. Бутина сейчас находится в следственном изоляторе Carolyn Cross, расположенном на востоке Вашингтона.
Сотрудники российского посольства на протяжении нескольких дней пытались добиться встречи с россиянкой. Соответствующее разрешение им выдали накануне. «Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», - сообщается на странице российского посольства в Facebook.
Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля, 18 июля суд принял решение оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства. Минюст США и Федеральная прокуратура страны опасаются, что россиянка попытается покинуть американскую территорию, если ее выпустят под залог. В США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Во время судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечений, Бутина не признала своей вины.
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В будущий финансовый маркетплейс Банка России могут включить функцию кредитования физлицами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По этой информации, первая рабочая версия финансового маркетплейса появится в середине февраля 2019 г., а полный функционал будет доступен гражданам России с середины будущего года.
«Сейчас обсуждается, чтобы на платформе маркетплейса объединить все финансовые услуги, включая кредитование физическим лицом другого физического лица. Это инициатива ЦБ, чтобы эта сфера поддавалась хоть какому-то регулированию. Сейчас возникает достаточно много споров, связанных с недобросовестностью заемщиков — деньги взял и исчез. ЦБ очень заинтересован, чтобы свести такую практику к минимуму», — сказал источник.
Идею финансового маркетплейса - системы, объединяющей платформы для финансовых сделок, витрины для сбора и предоставления информации о финансовых продуктах и ботов для подбора продуктов людям, - ЦБ анонсировал в конце 2017 г. Маркетплейс призван стать единой онлайн-площадкой, на которой можно будет получить кредиты и вклады от разных финансовых организаций, страховые полисы, проводить операции с ценными бумагами. В частности, Минфин предлагал продавать через маркетплейс ОФЗ для населения.
ЦБ хочет сделать так, чтобы в будущем потребитель вообще не знал, что существует финансовый рынок, говорил в начале года первый зампред регулятора Сергей Швецов.
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Украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом, которое было произведено американской компанией Westinghouse. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление президента «Энергоатома» Юрия Недашковского.
«Вчера у нас впервые полностью сформирована активная зона 3-го блока ЮАЭС топливом Westinghouse. Это позволит в течение одного года завершить исследовательскую эксплуатацию этого топлива и перейти к промышленной», – пояснил он.
Руководитель ЮАЭС Владимир Резниченко заявил, что пуск реактора прошел в штатном режиме. По его словам, замечаний по загрузке, сборке реактора и выходу на мощность не было.
Ранее американское топливо использовалось на украинских АЭС только совместно с российским. В 2020 г. «Энергоатом» собирается перевести на топливо Westinghouse также блок № 2 ЮАЭС. Российский МИД неоднократно предостерегал Украину от перевода АЭС на американское топливо. «Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000», – объяснял МИД. Российское ведомство привело пример попытки использования американского топлива на чешской АЭС «Темелин». Тогда это привело к серьезному инциденту.
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Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay на открытии торгов 19 июля упали на 9% после выхода отчета за II квартал 2018 г.
Компания увеличила квартальную выручку почти на 10% до $2,64 млрд, что совпало с прогнозами аналитиков, но прибыль ($533 млн) оказалась на $50 млн ниже прогноза. Помимо этого eBay снизила прогноз выручки по итогам года. Инвесторы опасаются, что eBay теряет позиции в электронной коммерции из-за конкуренции Amazon. Кроме того, аналитики указывают на недостаточно хорошие результаты сервиса eBay по продаже и перепродаже билетов StubHub.
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В Турции в ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Имя и должность задержанного не называются.
Подозреваемый был задержан в турецкой столице, на допросе он отверг все обвинения в свой адрес, отмечает агентство. Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в участии в деятельности террористической организации.
Карлов был застрелен в декабре 2016 г. во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в столице Турции. Посол умер на месте от полученных ранений. Нападавший был убит полицией.
В ходе расследования убийства Карлова ранее были арестованы семь человек, в том числе турецкий медиамагнат — генеральный директор группы Guru Хайреддин Айдынбаш, а также организатор выставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.
Нападение на посла России в Турции
Burhan Ozbilici / AP
В столице Турции Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает турецкое издание Hurriyet
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Burhan Ozbilici / AP
Как говорится на сайте издания Hurriyet, неизвестный напал на 62-летнего посла России в Турции во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. На фото посетители выставки во время нападения
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Burhan Ozbilici / AP
По информации очевидцев, с которыми поговорил корреспондент ТАСС, стрелок ворвался в здание и выстрелил в спину дипломата, когда тот заканчивал вступительную речь
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Burhan Ozbilici / AP
Андрей Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 г. До этого дипломат работал в консульском департаменте МИД России. С июля 2001 г. по декабрь 2006 г. он был послом в КНДР. Всего на дипломатической службе Карлов находится с 1976 г. На фото посол на открытии фотовыставки
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Umit Bektas / Reuters
Hurriyet подчеркивает, что в общей сложности в здании Центра современного искусства было слышно от 15 до 20 выстрелов. CNN Turk утверждает, что возле галереи до сих пор ведется стрельба