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Власти Южной Кореи заявили о праве России на груз с утонувшего век назад крейсера

Представитель министерства финансов Южной Кореи заявил, что Россия может претендовать на груз затонувшего 113 лет назад крейсера «Дмитрий Донской», который недавно обнаружили у южнокорейского побережья. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее южнокорейская Shinil Group обнаружила в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской», который затонул более 113 лет назад, при сражении во время русско-японской войны. На борту может быть около 200 т золота, общая стоимость которого может достигать $132 млрд, писала британская газета The Telegraph. Пока не было официального подтверждения того, что на крейсере остался какой-либо ценный груз.

Сейчас корабль находится на глубине более 400 м, уточняет Associated Press. По данным агентства, Shinil планирует его поднять в течение нескольких месяцев. Пока непонятно, получит ли компания разрешение правительства Южной Кореи на поднятие корабля. Shinil ранее заявляла, что 80% потенциальных сокровищ будет принадлежать компании, остальное отправится в правительственную казну Южной Кореи, передает Associated Press.

Новости о найденном затонувшем крейсере уже вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, отмечал Bloomberg. Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов, без подтверждения данных.

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