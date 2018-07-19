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Слухи о затонувшем золоте вызвали колебания акций компаний Южной Кореи

Новости о затонувшем у побережья Южной Кореи корабле, перевозившем золото на $132,5 млрд, вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, пишет Bloomberg.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что южнокорейские поисковики компании Shinil Group обнаружили в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской». По слухам, на борту корабля, затонувшего 113 лет назад, находилось 200 т золота, пишет издание.

Не совсем ясно почему, но несколько южнокорейских акций отреагировали на это сообщение, пишет Bloomberg. Так, по данным агентства, бумаги Jeil Steel Manufacturing Co. в ходе торгов на Kosdaq выросли на 30% во вторник, когда появилось сообщение об обнаружении затонувшего корабля. В среду акции компании растеряли почти половину этого подъема. Акции Dongwon Systems Corp., входящие в индекс Kospi 200, подорожали на 19% при открытии в среду, а завершили день снижением на 12%. Пресс-служба Jeil Steel в среду заявила, что компания «не имеет никакого отношения к делам, связанным с сокровищами затонувших кораблей». Dongwon не стала комментировать колебания акций.

Служба финансового надзора Южной Кореи в среду после закрытия рынков выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов, без подтверждения данных.

Океанский броненосный крейсер «Дмитрий Донской» был спущен на воду 18 августа 1883 г. В 1904 г. вошел в состав 2-й Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота, которая участвовала в войне с Японией. Корабль затонул утром 16 мая 1905 г. По слухам, в его трюмах было спрятано золото, принадлежавшее 2-й Тихоокеанской эскадре.

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